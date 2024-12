Caffè: se superi queste dosi, rischi il ricovero | Quanti puoi berne al giorno

Se le tue dosi giornaliere di caffè sono troppo alte, inizia ad andarci piano: queste sono quelle consigliate.

Per alcuni, è solo una bevanda, per altri è l’unico modo per iniziare la giornata. Il caffè è quasi una cultura, specie per noi italiani, ma berne in quantità eccessive non fa affatto bene al tuo organismo.

Assumiamo caffè quando abbiamo troppi impegni a cui dover far fronte e ci serve la giusta carica e attenzione. Negli ultimi tempi, però, anche gli adolescenti hanno iniziato a consumare caffè, per migliorare le prestazioni con lo studio e sentirsi più energici. L’assunzione di caffeina, però, non deriva solamente dal caffè stesso, ma anche dai cosiddetti energy drink.

Purtroppo, pare che la situazione ci stia sfuggendo di mano e che sempre più ragazzi debbano fare i conti con un’overdose da caffeina. Scopriamone di più insieme, capendo quali sono le dosi giornaliere da non superare.

Caffeina oltre i limiti

Nonostante gli avvertimenti sugli effetti collaterali della caffeina, le persone, sia adulti che ragazzi, pare che non riescano proprio a fare a meno di essa. Il problema, non sta nel suo consumo, ma in un consumo che va oltre i limiti. A lungo andare, l’organismo ne risentirà e inizierà a dare i primi cenni di cedimento. Se parliamo di bevande energetiche, ad esempio, in una sola lattina da 355 milligrammi puoi trovarci dentro circa 200/300 milligrammi di caffeina. Come puoi ben vedere, significa che grandissima parte della bevanda è costituita, esclusivamente, da caffeina.

Percentuali che possono risultare pericolose per chi ne fa uso assiduamente. Il sovradosaggio, infatti, comporta sintomi molto rischiosi, come ansia, palpitazioni, fino a quelli più gravi, quali attacchi cardiaci e, persino, morte. Inoltre, è noto che il caffè e la caffeina abbiano proprietà eccitanti, per cui, consumarne oltre i limiti consigliati, potrebbe provocare anche una perdita di sonno, che si trasforma in una perdita di concentrazione a scuola, per i ragazzi. Ecco, dunque, perché questa è la dosa che tutti gli esperti raccomandano di non superare, giornalmente.

Il consiglio degli esperti

L’Accademia americana di pediatria ha raccomandato gli adolescenti di non consumare più di 100 milligrammi di caffeina al giorno. Questo equivale a circa una tazza e non di più. È importante, dunque, che i genitori controllino i loro figli, dando essi il buon esempio.

Non andare oltre a questa dose è il modo ideale per vivere la caffeina come una sostanza piacevole da assumere e non come l’alleato peggiore per la tua salute.