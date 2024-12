L’intelligenza artificiale sbarca anche su WhatsApp: arriva l’aggiornamento tanto atteso | A disposizione solo per 15 minuti

Ormai è ufficiale, l’IA è proprio ovunque: la funzione tanto attesa arriva anche sull’app di messaggistica istantanea più usata, WhatsApp.

La rivoluzione legata all’utilizzo di tools di intelligenza artificiale è iniziata ormai da tempo. Da quando, poi, ChatGPT ha iniziato a diffondersi anche tra gli utenti, la situazione non vedrà alcun freno.

Finalmente è giunta, inoltre, una notizia attesa da moltissimo tempo. L’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in Europa è pronta ad accogliere la funzione IA.

Ancora una volta è la piattaforma ChatGpt a essere al centro della novità. Ecco come fare per ottenere subito questa nuova funzionalità su Whatsapp: non dovrai nemmeno aprire il pc per averla.

IA, Intelligenza Artificiale: non è un film di Spielberg, il futuro è arrivato

Ottenere la funzione IA di ChatGPT su WhatsApp è totalmente gratuito. Ti basterà andare sul sito ufficiale della piattaforma IA dove è presente un link specifico da aprire per ottenere la funzione su WhatsApp. Oppure è possibile ottenerla anche registrando il numero 1-800 – 242 – 8478 e aggiungerlo ai contatti. In ogni caso, ci ritroveremo a poter avere una conversazione con l’IA direttamente da Whatsapp. Il portale Fanpage, inoltre, consiglia di posizionare la chat in alto così da trovarla in ogni momento in modo rapido.

Potrebbe essere l’inizio di una vera e propria rivoluzione in cui questa funzione andrebbe a rimpiazzare anche i browser internet. Questa novità è stata annunciata in occasione dei 12 giorni di OpenAI, nel corso dei quali degli annunci hanno svelato nuovi prodotti. Ancora, però, vi sono alcune limitazioni: ecco quali sono.

Parla come con un amico: WhatsApp accoglie l’intelligenza artificiale tra i contatti

La versione attuale di ChatGPT per WhatsApp, almeno nella sua versione gratuita, presenta una serie di limitazioni tecniche imposte dalla stessa piattaforma. Il numero di messaggi giornalieri che è possibile scambiare con il contatto acquisito, infatti, è limitato: OpenAI ha dichiarato che si riserva di modificare la quantità dei messaggi in base alla mole di dati presenti nella conversazione, pertanto non vi è un numero preciso di scambi che è possibile fare.

Oltre alla possibilità di avere una conversazione scritta, c’è anche un numero che è possibile chiamare, una soluzione ideale per rendere accessibile la piattaforma IA anche a chi ha problemi di vista o altri tipi di disabilità. Nel caso delle conversazioni orali, il limite è stabilito: consiste in soli 15 minuti al mese, pertanto sarà bene sfruttarli al meglio.