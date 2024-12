Televisione, il pubblico italiano è avvisato: questi canali spariranno per sempre dai dispositivi | Un vero pezzo di storia

Cambiamento epocale per gli affezionati della televisione: non si tratta di canali di serie b, ecco quali non potrai più vedere.

Il digitale terrestre è ormai un arnese davvero poco usato, visto che si tratta di un dispositivo che da diverse generazioni di tecnologie tv è direttamente integrato negli apparecchi che si acquistano.

Soltanto chi ha televisori davvero obsoleti è ancora costretto a occupare spazio con il digitale terrestre, una rivoluzione che è giunta moltissimi anni fa.

La variante moderna del digitale terrestre è chiamata DBV-T2: una novità necessaria, che però potrebbe portare delle problematiche agli utenti.

Infatti, a causa di questa news in tema televisivo, il sistema potrebbe non riconoscere più alcuni canali. Non si parla di emittenti regionali di cui si può fare a meno, ma di alcuni canali nazionali Rai.

Preparati a dire addio a questi canali: ecco cosa fare in alternativa

A partire dal 2022 abbiamo iniziato ad assistere ai numerosi cambiamenti in termini di segnale televisivo. Tra questi, ad esempio, lo spostamento di alcuni canali dalla versione tradizionale a quella HD: si tratta di esigenze legate a un migliore rendimento audio visivo. L’ultima novità, però, non dipende solamente da questo, ma anche da necessità legate alla diffusione del 5G.

Il segnale, infatti, è stato in molti casi spostato dalle precedenti bande al 5G e non solo. Lo scorso agosto siamo stati travolti dal primo MUX abilitato al Digitale Terrestre di 2° generazione. Questa abilitazione può comportare la perdita di alcuni canali: ecco quali sono e come continuare a vederli.

Bye Bye solita televisione: il nuovo MUX non permette la ricezione di questi canali

I canali a rischio perdita sono i seguenti: Rai 4, Rai 5, Rai Radio 2 Visual, Rai Storia e Rai Scuola. Sebbene non si tratti dei canali principali Rai 1, Rai 2 e Rai 3, la questione si fa comunque spinosa, trattandosi di emittenti a diffusione nazionale erogati dalla Rete pubblica. Nella maggior parte dei casi basterà procedere a una risintonizzazione automatica dei canali, disponibile generalmente andando nella sezione “impostazioni” del nostro TV.

Se questa semplice operazione non fosse efficace, allora sarà necessario verificare la compatibilità del nostro TV o Decoder con il codec video HEVC H.265: questo può essere fatto sintonizzandosi sul canale 558. Se non siete pratici di tecnologia, allora vi conviene chiedere aiuto a figli o nipoti, che senza dubbio potranno aiutarvi con pochissimo sforzo e risolvere il problema.