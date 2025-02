Cannavacciuolo geniale: i suoi tagliolini al finto tartufo possono cucinarli tutti | Pochi euro per un capolavoro

Il gigante buono della cucina lascia tutti a bocca aperta con i suoi tagliolini al finto tartufo: ecco come replicare il piatto in casa.

Amato in cucina e in TV, Antonino Cannavacciuolo è in grado di mettere una buona dosa di amore in tutto quello che fa.

Lo chef, infatti, è tanto grande quanto buono e gentile, e questo lo si nota, specialmente, nelle puntate di MasterChef Italia, dove ha sempre una buona parola da spendere nei confronti dei concorrenti.

Prima di vestire i panni del giudice l’uomo si è impresso sulla scena come chef stellato. I suoi piatti sono una leccornia e chiunque sogna di mangiare, almeno una volta nella vita, a Villa Crespi.

Oggi, però, potresti intanto replicare una delle sue ricette: tagliolini al tartufo finto. Ecco come prepararli.

Una ricetta alla portata di tutti

Quando si pensa a ricette stellari, crediamo che sia impossibile replicarle o, quantomeno, che sia costoso acquistare tutti gli ingredienti necessari. Questi tagliolini al tartufo finto, invece, sono una vera genialata. Potrai gustare un ottimo piatto, ideato da Cannavacciuolo, con soli pochi euro.

Lo chef ha trovato un perfetto stratagemma per rendere questa ricetta una ricetta low-cost, senza andare a intaccare sul gusto. L’abilità dell’uomo si vede anche in questo, perché Antonino sa bene come giocare ai fornelli, sperimentare, mixare gli ingredienti e divertirsi a creare nuovi accostamenti. In questo caso, il tartufo c’è, ma non si tratta davvero di tartufo. La base è quella di tagliolini, preparati in casa o acquistati già pronti, ma a fare la differenza è il condimento. Il finto tartufo ti farà impazzire.

Il tocco d’arte dello chef

Grazie al suggerimento dello chef, potrai portare in tavola un piatto che riscuoterà tantissimo successo e che verrà apprezzato da tutti i tuoi commensali. La straordinarietà di questa ricetta, poi, è che si prepara con pochi ed economici ingredienti. Al posto del tartufo, infatti, Cannavacciuolo utilizza del gorgonzola Dop piccante. Con il suo gusto forte e deciso, e le sue venature blu/verdi accentuate, questo formaggio si presta benissimo a sostituire il tartufo.

Con l’aiuto di una pellicola, forma una palla di gorgonzola e passala nella polvere di grissini al nero di seppia. Dopodiché, congelala per circa 30 minuti e affettala, sopra la fondina che condirà i tuoi tagliolini, a mo’ di tartufo. Il risultato finale sarà gustosissimo e l’aspetto del piatto sembrerà quello di un vero chef.