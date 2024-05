Canone Rai, scatta l’addio all’agognata tassa odiata da tutti: te la levano dalla bolletta | Devi fare una semplice domanda

Se anche tu vuoi sbarazzarti del pagamento del canone Rai, non ti resta che fare questo: non perdere altro tempo.

Di recente, ogni spesa e ogni tassa, che si aggiunge alla lista delle cose da pagare, pesa come un macigno. Qualunque cosa è aumentata, dall’energia elettrica ai prodotti alimentari, ma gli stipendi sono rimasti sempre gli stessi e le famiglie fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese.

Alcune cose sono davvero indispensabili e non si può fare a meno di pagarle. Solo la casa, in sé e per sé, porta via molti soldi, ma se poi a questa si aggiungono i veicoli, le spese extra come istruzione, sanità, allora il conto sale alle stelle. Tra tutte le tasse, però, che potrebbero essere evitate, c’è il canone Rai.

Si tratta di un’imposta odiata da tutti, nonostante, dal 1 gennaio 2024, sia passata da 90 a 70 euro. Pagare la somma, purtroppo, è inevitabile, perché viene addebitata, direttamente, sulle bollette per la fornitura dell’energia elettrica. Tuttavia, esiste una piccola via di fuga per non dover avere a che fare con questa tassa. Ti basterà fare una semplice domanda e il gioco è fatto. Scopriamo insieme in cosa consiste.

Come liberarti del canone Rai

Liberarsi dal canone Rai non farà di certo risollevare le tue economie, ma sarà comunque una spesa in meno da affrontare nell’arco di tutto l’anno e, di questi tempi, non è cosa da poco. Per farlo, però, avrai bisogno di fare una domanda specifica, che deve essere trasmessa entro il 31 gennaio dell’anno a cui è riferito il canone. In particolare, potranno godere dell’esenzione solo due tipologie di categorie di cittadini e questi dovranno presentare un’istanza all’Agenzia delle entrate, che può essere consegnata in tre modi diversi.

Infatti, potrai scegliere se avvalerti delle sedi territoriali CAF ACLI, che ti assisteranno dalla compilazione alla trasmissione del documento, oppure potrai inviare l’istanza in autonomia, servendoti del sito web dell’Agenzia delle entrate. In alternativa, poi, puoi scegliere di inviare una raccomandata senza busta, all’indirizzo Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Torino- Ufficio Canone TV- Casella Postale 22- 10121 Torino. Vediamo, allora, quali sono le categorie che non dovranno pagare il canone.

Chi è esente dal canone Rai

Le persone che potranno godere dell’esenzione dal pagamento del canone Rai sono i cittadini che hanno più di 75 anni e un reddito basso, e tutti coloro che sono intestatari di un’utenza elettrica residenziale ma non detengono una TV. Nel caso degli ultra 75enni, il reddito che non deve essere superato è pari a 8.000 euro.

Mentre, per l’esenzione che riguarda il mancato possesso di una TV, fa ripetuta di anno in anno l’istanza che attesta l’attuale situazione.