Inps, nuova risma di assunzioni: il concorso è facilissimo | Prendi subito l’indeterminato pagato a peso d’oro

Non perdere questa opportunità: Inps assume e propone contratti a tempo indeterminato, ancora pochi giorni per candidarsi.

In questo periodo sono moltissimi i giovani e i meno giovani impiegati presso aziende che tendono a proporre solamente tipi di contratti che non consentono di avere una sicurezza economica sul lungo termine, come contratti a tempo determinato, contratti di apprendistato o collaborazione occasionale.

Molte sono anche le aziende che assumono dipendenti con orari da lavoro subordinato con un contratto a partita Iva, così da pagare meno tasse allo stato ed evitando obblighi come il versamento dei contributi.

Vero anche che il costo del lavoro è davvero altissimo anche per le aziende, infatti molto spesso i candidati tendono a rivolgersi a istituzioni statali o parastatali per la loro stabilità e per la proposta lavorativa.

Infatti, l’istituto Nazionale di Previdenza Sociale sta promuovendo delle offerte di lavoro proprio in questo periodo, per il quale propone dei contratti a tempo indeterminato e degli stipendi superiori rispetto alla – bassa – media italiana: ecco come accedervi e quali sono i requisiti ricercati.

Posti all’INPS

Il bando istituito per la ricerca di queste figure che lavorino presso Inps ha scadenza alla fine della giornata del 13 maggio – nello specifico è possibile candidarsi sul Portale del Reclutamento “inPA”, raggiungibile sul sito web inpa.gov.it, entro le 23:59 del 13 maggio 2024.

Vi sono, però, ancora bandi previsti che vedranno la possibile partecipazione di persone con titoli specifici e con lauree inerenti alla Fisica o Ingegneria.

Le fasi

Una volta candidati si dovrà attendere che venga effettuata la valutazione dei titoli: nel caso in cui questa venga eseguita senza intoppi, allora vi saranno due prove da superare, una scritta e una orale. La prova scritta prevede la stesura di un elaborato su temi che saranno poi oggetto dell’attività lavorativa, ovvero: elaborato in materia di automazione dei processi amministrativi, e-Government, multicanalità e tecnologie innovative per la P.A., tecnologie per la sicurezza informatica, diritto all’accesso e diritto alla riservatezza dei dati, piattaforme di interoperabilità della PA, sistemi di Intelligenza Artificiale, metodologie di progettazione e sviluppo di servizi IT, progettazione di sistemi informativi, basi di dati e sistemi di business intelligence.

La prova orale, invece, vedrà gli esaminatori indagare il problem solving del candidato, la sua attitudine alle relazioni con il resto del team e la generale capacità di esposizione.