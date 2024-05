Reddito di cittadinanza, la Meloni si arrende alle richieste: ti basta una richiesta e te lo ridanno | 6000€ subito garantiti

Il reddito di cittadinanza è stato riformato come promesso: ecco come ottenere il bonus di inclusione immediato.

Una delle polemiche che ha più caratterizzato la politica sin dalla campagna elettorale di Giorgia Meloni per le elezioni del 2022 dopo la caduta del governo, è stata proprio quella riguardante l’istituto del reddito di cittadinanza, lo strumento di inclusione economica che è stato profondamente riformato come promesso dal governo di centro-destra.

La riforma del reddito di cittadinanza è stata davvero profonda, ha infatti modificato nel profondo le modalità e soprattutto i requisiti per l’accesso all’erogazione dell’assegno di inclusione.

Quest’ultimo è entrato in vigore il primo gennaio di quest’anno, il 2024, ed è destinato unicamente alle persone non occupabili, ovvero coloro che, per una serie di fattori, non possono accedere verosimilmente al mondo del lavoro.

Si tratta di un assegno che può giungere a cifre anche abbastanza consistenti: ecco come è possibile beneficiarne.

Assegno di inclusione

Le persone che possono accedere all’assegno di inclusione, ovvero il reddito di cittadinanza riformato in tutti i suoi aspetti, si rivolge unicamente alle persone non occupabili, che devono quindi avere una serie di caratteristiche.

Rientrano nella definizione di non occupabile tutte quelle persone che hanno almeno uno di questi requisiti: hanno una età maggiore di 60 anni, sono minorenni o sono persone con disabilità. Hanno diritto all’assegno anche tutte quelle persone che si trovano in situazione di svantaggio, e sono presi in carico da servizi sociali o sociosanitari.

Come ottenere i soldi dallo stato

L’importo dell’assegno di inclusione, comunque, non è sempre lo stesso, in quanto dipende da una serie di fattori, ma soprattutto dall’indicatore di ricchezza, quindi dal reddito, del nucleo familiare richiedente. La somma massima è di 6.000 euro l’anno, seppure si possa alzare nel caso in cui vi siano particolari condizioni.

Ad esempio, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da sole persone con oltre 67 anni di età, oppure da persone con disabilità, l’importo può giungere fino a 7.560 euro annuali. Per effettuare la domanda è necessario accedere al sito dell’Inps e seguire le istruzioni fornite per presentare la domanda online, accedendo con Spid o altro tipo di identità digitale (Carta d’identità elettronica o altro). Per gli occupabili, invece, l’assegno di inclusione non è previsto, è presente una indennità che è possibile ricevere se ci si iscrive al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa che mira all’inserimento dei cittadini nel mondo del lavoro.