Mediaset, addio al volto della rete: non aveva nemmeno 50 anni | Il cancro l’ha uccisa in poco tempo

Una giovane figura delle reti Mediaset se ne è andata in maniera precoce: nuovo lutto nel mondo del giornalismo.

Mediaset, da sempre pilastro della televisione italiana, conta più di 5.000 dipendenti in tutta Italia. Questo numero, sebbene sembri per certi versi eccessivo, permette a Mediaset di avere accesso a diverse competenze e talenti, pronti a mettersi in gioco e a fornire un valore aggiunto all’intera rete televisiva.

Tra queste 5.000 persone c’era lei, una giornalista tanto giovane quanto talentuosa, che in poco tempo è riuscita a raggiungere programmi del calibro di Pomeriggio 5 e Fuori dal coro.

La stessa forza che le ha permesso di lottare sino adesso contro un tumore che, purtroppo, ha avuto la meglio su di lei.

Addio alla giornalista Mediaset

“Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in un caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno”. Con queste parole, Carlotta Dessì, giornalista di Mediaset, ha voluto raccontare la sua reazione nei confronti della malattia.

La ragazza nata a Cagliari, che a breve avrebbe compiuto 35 anni, si è spenta dopo 7 mesi di battaglia contro il cancro. L’ultima volta che Carlotta si è presentata in Tv è stata a dicembre su Fuori dal Coro su Rete4, poco dopo essere stata dimessa dall’ospedale. La notizia della scomparsa, invece, è stata annunciata da TgCom24, che ha trasmesso il messaggio della direzione e dei suoi colleghi.

La giornalista, celebre per le sue incisive indagini, ha passato gli ultimi mesi in sedie a rotelle. In quel frangente, un messaggio commovente arriva proprio qualche settimana prima del decesso direttamente daal suo profilo social: “Questo regalo è arrivato qualche giorno fa. ‘Non temere’, mi ha scritto la mia adorata Simonetta. E in queste due parole ho capito che c’è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma ‘non temere’, Carlotta”.

Il saluto di Pier Silvio Berlusconi

La sua determinazione e il suo carattere solare hanno colpito anche Pier Silvio Berlusconi, che ha voluto ricordare la giornalista: “L’ultima volta che ho salutato Carlotta sono rimasto immediatamente colpito dal suo fantastico sorriso. Mi ha scaldato il cuore e con poche parole mi ha trasmesso il suo grande coraggio e un senso di appartenenza esemplare alla nostra famiglia di Mediaset”.

Da qui, Pier Silvio ricorda il suo amore per la vita e la dedizione per il lavoro: “Aveva fatto di tutto per partecipare al nostro brindisi natalizio, nonostante le sue delicatissime condizioni di salute. Sono rimasto folgorato dalla sua forza e dal suo coraggio. In questo momento di grande dolore, stringo in un forte abbraccio i suoi genitori, il suo compagno e tutti i suoi colleghi. Carlotta attraverso lo spirito con cui ha affrontato il dolore mi ha dato, ci ha dato, un grande insegnamento. Sarà per sempre nei nostri ricordi. Dolce Carlotta, ti mando un abbraccio infinito con tutto il mio cuore”.