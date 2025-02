Carlo Cracco: tutti sognano di cenare a San Valentino dallo Chef | Quanto si spende davvero

Per un San Valentino indimenticabile, scegli il ristorante di Carlo Cracco: ecco quanto spenderai per una cena stellata.

Chi ama il buon cibo e la buona cucina sa quanto possa essere speciale mangiare al tavolo di uno degli chef più celebri d’Italia. Ovviamente, stiamo parlando di Carlo Cracco.

Una personalità forte e determinata, che è venuta fuori anche durante la sua partecipazione a MasterChef Italia, nel ruolo di giudice. Cracco è nato per stare ai fornelli e nel suo locale mette tutto se stesso.

Cafè Cracco, situato nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, è il palcoscenico del nostro chef ed è proprio qui che puoi gustare una cena di San Valentino indimenticabile. Vediamo a che prezzo.

Una coccola per il palato

San Valentino 2025 è alle porte e, per renderlo più speciale che mai, puoi scegliere di affidarti alla cucina stellata di chef Cracco. La tua dolce metà rimarrà stupita dalla scelta di buon gusto e la serata sarà un’esplosione di sapori. Stando a quanto riportato dal sito ufficiale, il menù di San Valentino, di quest’anno, prevede la bellezza di sei portate. Ovviamente, tutti i piatti saranno preparati con ingredienti di qualità, che contraddistinguono una cucina mediocre da una di alto livello.

Prima di vedere il prezzo del menù e in cosa consiste ogni singola portata, possiamo affermare che la cena da Cracco non sarà solamente una questione di cibo. Ad ammaliarti, infatti, sarà anche l’atmosfera suggestiva, tipica della Galleria Vittorio Emanuele II. Un ambiente elegante, raffinato, perfetto per una cenetta romantica. Inoltre, Carlo Cracco punta tutto su un personale qualificato, che sappia prestare attenzione a ogni minimo dettaglio, coccolando ogni singolo ospite. Questa non sarà una semplice cena, ma sarà un’esperienza culinaria da poter raccontare ad amici e parenti, e da portare, per sempre, nel cuore. Ecco, dunque, quanto ti costerà questa serata.

Il menù di San Valentino

Come anticipato, il menù di San Valentino di Carlo Cracco, quest’anno, offrirà per ben sei portate, ovvero tartare di gamberi viola, ostrica in tempura, carpaccio di capesante, risotto mantecato alla barbabietola affumicata, astice al vapore e mousse al latte e lampone. Ma, una cena non può dirsi tale se non si conclude con un bel dolce. Per rendere la serata ancora più zuccherosa, puoi scegliere uno tra questi fantastici dessert: plumcake al cacao, nocciola e amarene, biscotti di San Valentino, baci di San Valentino, confezione di cioccolatini di San Valentino.

Un menù ricco e variegato, in grado di conquistare qualsiasi palato. Questa esperienza gastronomica ti costerà 190 euro a persona. Anche se, per alcuni, il prezzo appare esagerato, c’è da dire che si tratta del Cafè Cracco, un locale rinomato e con altissime aspettative, da parte dei commensali. Non c’è, dunque, luogo migliore per trascorrere una cena romantica, in compagnia del tuo partner, all’insegna del buon cibo.