PIN carta di credito, se anche il tuo rientra nella lista nera cambialo al volo | È il primo che bucano per entrare sul conto

Controlla il PIN della tua carta, i furbetti stanno facendo una strage: questa la lista nera attira truffe.

Negli ultimi anni, le carte di credito si sono diffuse in massa. Sempre più persone hanno deciso di limitare l’utilizzo di contanti e affidarsi a mezzi di pagamento che dovrebbero essere più sicuri.

Il fatto di non uscire di casa con banconote al seguito, infatti, ci rende più tranquilli. Basta solo una carta per poter pagare ovunque.

Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica e i più furbetti riescono a escogitare un piano per mettere in atto una truffa, in ogni modo. L’ultima trovata riguarda proprio il PIN. Se il tuo appartiene a questa lista nera, cambialo immediatamente.

La truffa è sempre dietro l’angolo

Purtroppo, stando a quanto riporta il sito Elcorreogallero, le vittime delle truffe con carte di credito crescono sempre di più. Negli ultimi anni, ben 37,2 milioni di euro sono stati sottratti ai malcapitati. Spesso, il piano è talmente studiato per bene che sembra impossibile si tratti di una truffa eppure il conto viene svuotato, e non ti rimane che bloccare la carta.

Una vera rogna, specie per chi ha messo da parte i risparmi di una vita. Alcuni truffatori inviano delle e-mail, chiedendo agli utenti di cambiare il PIN, perché in scadenza. Così facendo, riescono ad arrivare ai dati sensibili della carta e a farne ciò che vogliono. Il PIN, infatti, è il protagonista assoluto, protegge la carta ma, se scoperto, la rende accessibile a chiunque. Secondo gli esperti, alcuni codici segreti sono meno sicuri di altri. Se il tuo rientra in questa lista, affrettati a cambiarlo, altrimenti ti ritroverai con il conto in verde. Scopriamo insieme quali sono i PIN alla portata di truffatori e quali quelli più sicuri.

I PIN da abolire

Indovinare i codici segreti della nostra carta di credito potrebbe essere un gioco da ragazzi, specie per coloro che sono avvezzi alle truffe e agli inganni. Nick Berry, scienziato di Meta Data, ha stilato un elenco dei codici segreti più pericolosi, che devono essere necessariamente modificati, se vuoi evitare di incappare in una transazione fraudolenta. Tra i PIN che non dovresti utilizzare, ci sono: 1234, 1111, 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222 o 6969. Spesso, sono gli istituti bancari stessi ad assegnare uno di questi codici di default, invitandoti a modificarlo immediatamente.

Tra i PIN più sicuri, invece, ci sono: 7063, 6093, 6827, 7394, 0859, 8957, 9480, 6793, 8398, 0738, 7637, 6835, 9629, 8093 o 8068. Proteggere la tua carta è fondamentale, se vuoi mettere al sicuro il tuo denaro. Se dovessi notare una qualsiasi attività sospetta sull’estratto conto, segnalo rapidamente alla tua banca e ricorda di non condividere mai informazioni sensibili tramite e-mail o SMS sospetti. Si tratta di consigli apparentemente banali ma che, purtroppo, continuano a essere la causa di parecchie truffe.