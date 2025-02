Cambio ora, è ufficiale, l’UE ha deciso che sarà l’ultimo | Da questa data in avanti non si sposteranno più le lancette

Stop all’ora legale, un provvedimento già sul tavolo europeo da anni, siamo al punto di svolta: ecco quando accadrà definitivamente.

Il cambio dell’ora avviene nella maggioranza dei Paesi Europei, ed è uno stratagemma adottato convenzionalmente della specie umana al quale molti di noi sono abituati.

Nonostante ciò, è dal 2018 che la Commissione Europea sta valutando l’abolizione del cambio dell’ora.

Quest’ultimo era stato istituito per un migliore sfruttamento della luce naturale e avere, dunque, giornate più lunghe e luminose.

Dal 2018 in poi, non vi sono stati grandi passi avanti: il 2020 ha visto, poi, la diffusione della pandemia da Covid-19, un problema decisamente più urgente da risolvere. Ora che questa emergenza sembra essere del tutto alle nostre spalle, si è tornato a parlare dell’ora legale.

Ora legale? Potremmo doverla salutare: ecco da quando

Ancora prima della Pandemia, comunque, la questione dell’abolizione del cambio orario aveva incontrato una serie di ostacoli, soprattutto per via del disaccordo dimostrato in merito dai Paesi membri. Infatti, oltre allo sfruttamento della luce naturale per le attività quotidiane, il cambio dell’ora è funzionale anche per garantire un certo risparmio energetico, visto che la luce elettrica viene, per ovvie ragioni, utilizzata di meno.

Quest’anno, comunque, vedremo ancora una volta la nostra nazione impegnarsi a spostare le lancette dell’orologio, la prima volta il 30 marzo 2025, la seconda il 26 ottobre 2025. Nuova linfa è stata data a questa proposta già dal 2023, e alcuni esperti avevano persino proposto una data di fine del cambio orario.

Prepariamoci a dire addio al cambio dell’ora: gli esperti hanno stabilito un termine massimo

La proposta degli esperti consiste nella possibilità di porre fine al cambio dell’ora nel 2026. In Spagna, ad esempio, sebbene il governo della Nazione si sia espresso in senso contrario rispetto all’abolizione, sono state già fatte alcune proiezioni. La Gazzetta Ufficiale del Paese (BOE) ha pubblicato un calendario che contiene anche i cambi dell’ora dei prossimi due anni, incluso il 2026: nel documento è inserita anche l’ultima modifica all’orario che dovrebbe avvenire il 25 ottobre 2026. Il fatto che una pubblicazione ufficiale contenga questa possibilità e indicativo di una possibile risoluzione in tal senso.

Si tratta, comunque, ancora di un piano ipotetico, visto che non è stata presa ancora alcuna decisione. Fatto sta che questa proposta è sul tavolo della Commissione da ormai ben sette anni, per questo si pensa che, scanso emergenze in arrivo, si possa finalmente giungere a un accordo tra i Paesi membri nei prossimi mesi.