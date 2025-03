Carne alla salmonella, con questa nota il Ministero richiama interi lotti, “non va mangiata assolutamente”

Scopri cosa c’è da sapere sulla carne che compri al supermercato. Il ministero ha detto di ritirare tutto dagli scaffali.

La carne è un alimento fondamentale per molte culture e tradizioni culinarie, ma la crescente domanda e produzione industriale stanno suscitando preoccupazioni riguardo ai rischi per la salute e l’ambiente. I macelli, pilastri dell’industria della carne, sono luoghi in cui milioni di animali vengono abbattuti ogni anno.

Ma questa enorme produzione ha dei costi nascosti. Un consumo massiccio di carne rossa, come quella derivante dal manzo e dal maiale, è stato collegato a numerosi problemi di salute. Studi scientifici hanno messo in evidenza che l’assunzione eccessiva di carne rossa e trasformata può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e alcuni tipi di tumore.

Inoltre, l’allevamento e la macellazione su larga scala comportano anche gravi impatti ambientali, come l’inquinamento delle risorse idriche e l’emissione di gas serra.

I rischi della produzione

La produzione di carne è una delle principali cause del riscaldamento globale, con i settori dell’agricoltura e degli allevamenti che generano una quantità significativa di metano, uno dei gas serra più dannosi per l’ambiente. Per ridurre questi impatti, molti esperti suggeriscono di ridurre il consumo e privilegiare alternative più sostenibili.

Passando agli allevamenti intensivi, l’industria della carne è al centro di accese polemiche, soprattutto tra gli attivisti per il clima e i diritti degli animali. Le condizioni di vita degli animali sono estremamente critiche, con effetti negativi sulla loro salute e benessere. E di conseguenza di coloro che se ne nutrono.

Il pericolo salmonella

Un altro aspetto importante da considerare è la sicurezza alimentare. Recentemente, il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di carne per rischio salmonella. Si tratta del classico salame mignon prodotto dal Salumificio Aliprandi Spa. L’avviso è stato diffuso attraverso il portale salute.gov.it il 3 marzo 2025. Il lotto in questione, il L190007741, con marchio di identificazione CE IT 1267L, riguarda il prodotto venduto in sacchetti microforati da circa 220 grammi.

Il motivo del richiamo è legato alla scadenza del prodotto, ma anche al rischio di contaminazione da salmonella, che può causare gravi disturbi gastrointestinali come diarrea, crampi addominali e febbre. La contaminazione di carne cruda o poco cotta è una delle principali vie di trasmissione della salmonella. Per evitare rischi, è fondamentale seguire le raccomandazioni sanitarie, come cuocere bene la carne e seguire le indicazioni sui richiami alimentari. Sebbene la carne sia una fonte importante di proteine, è necessario prestare attenzione alla sua origine. Il tutto è stato diffuso da Diregiovani.it.