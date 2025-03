Marco Giallini: quanti anni ha l’attore e quale problema ha alle corde vocali

Marco Giallini, uno degli attori italiani più amati degli ultimi tempi rivela di avere un problema alle corde vocali: tutti i dettagli.

Marco Giallini è uno di quegli attori che arriva dritto al cuore del pubblico. Di grande talento, in grado di vestire diversi ruoli, l’uomo è stato protagonista di pellicole di successo.

Dal cinema alla televisione, Giallini ha lasciato il suo segno. Mercoledì 12 marzo, è andata in onda l’ultima ed entusiasmante puntata di Rocco Schiavone 6, la fiction di successo targata Rai.

Gli ascolti hanno confermato il fatto che l’attore sia davvero amato dai telespettatori. In quanti, però, sanno che Marco ha un problema alle corde vocali? Scopriamone di più al riguardo e vediamo anche quanti anni ha l’attore.

Marco Giallini cambia aspetto

Negli ultimi mesi, i fan di Giallini non hanno potuto fare a meno di notare un repentino dimagrimento. Dopo le centinaia di domande che gli sono arrivate, ha deciso di rispondere pubblicamente, utilizzando il suo profilo social e rassicurando i suoi followers. L’attore ha dovuto perdere cinque chili per un film e non è ancora riuscito a riprendere peso in maniera totale.

D’altronde, essere attore prevede anche questo: cambiare e adattarsi a ogni ruolo che ti viene assegnato. L’attore è come un camaleonte, cambia pelle e si mimetizza con il contesto che vive. In una delle sue ultime interviste, ha confessato che il ruolo che sente più suo, però, è proprio quello di Rocco Schiavone. Un poliziotto ma, in primis, un uomo, con le sue debolezze e i suoi problemi. E, a proposito di problemi, Giallini ha parlato anche di quello alle corde vocali.

Il problema alle corde vocali

I fan, oltre a notare un eccessivo dimagrimento che, probabilmente, con l’età si nota ancora di più, hanno notato anche che c’era qualcosa che non andava nella voce di Giallini. Il sessantunenne ci ha tenuto a specificare che la voce rauca è dovuta a un ispessimento delle corse vocali, a causa del fumo. Avrebbe rivelato che si sta già curando per risolvere il problema e che avrebbe dovuto iniziare un cura a base di cortisone. Tuttavia, il fatto di essere piuttosto lunga l’ha sempre portato a rimandarla.

Fortunatamente, però, non si tratta di nulla di grave e irrimediabile. Giallini, infatti, dovrebbe solamente diminuire il numero di sigarette e iniziare a intraprendere un percorso di cure adatto al suo problema, così da debellarlo del tutto. La voce rauca può essere sexy e si abbina bene all’aspetto di un uomo adulto come lui, ma la salute è ancora più importante.