Mare Fuori 5: quando e dove vedere la serie tv in streaming

Torna l’attesissima serie che porta in scena le vicende dei ragazzi reclusi nell’IPM di Napoli: tutti i dettagli sull’uscita di Mare Fuori 5.

La quarta di Mare Fuori, andata in onda lo scorso anno, ha visto l’uscita di scena di tanti volti amati dai fan della serie.

Con la quinta stagione, infatti, i telespettatori dovranno dare il benvenuto a nuovi personaggi e a nuove storie. Al centro della vicenda, ci sarà sempre Rosa Ricci, sempre più forte e consapevole della donna che è.

Tante le sorprese e i colpi di scena, in questa nuova ed entusiasmante stagione. Ma, quand’è che finirà l’attesa? Dove possiamo vedere i nuovi episodi?

Il finale di Mare Fuori 4

Prima di goderci le nuove puntate, dovremmo fare un recap di quello che è accaduto lo scorso anno. A malincuore, abbiamo dovuto salutare Kubra, trasferita nel carcere di Torino, dopo che tutti hanno saputo che Beppe fosse suo padre. Una delle storie più amate che, forse, non avrà mai un lieto fine, sarà, poi, quella tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo. Nella quinta stagione, Rosa torna all’IPM, pronta a prendersi la sua vendetta.

Donna Wanda è stata arrestata ed è in attesa di processo. Tra i suoi crimini, c’è anche quello di aver ingaggiato degli uomini per rapire la moglie di Massimo. La donna, in quell’occasione, è stata anche violentata e Mimmo era uno dei presenti. Peccato, però, che la famiglia del ragazzo è stata minacciata, quindi dovrò scegliere se stare dalla parte della legge o se proteggere i suoi cari, scegliendo se testimoniare o meno, contro Donna Wanda. Edoardo, invece, stregato dall’odore dei soldi, farà di tutto per prendere il bottino dei Ricci, lasciando Teresa e tornando da Carmela. Probabilmente, la sete di potere era più forte anche dell’amore che provava nei confronti della ragazza. Purtroppo, però, le cose non sono andate come previsto e il ragazzo viene colpito, mentre si trova al cimitero e finisce in una buca, vicino alla cappella dei Ricci. E, in questi nuovi episodi, cosa accadrà?

Mare Fuori 5: l’attesa è finita

Finalmente, è tornato l’appuntamento con Mare Fuori e i fan possono godersi gli episodi della quinta stagione, usciti in anteprima il 12 marzo, su RaiPlay. Al momento, sono stati rilasciati solamente i primi sei episodi e ci toccherà attendere ancora un po’ per i restanti quattro. Se vuoi guardare la quinta stagione tutta d’un fiato, di conviene attendere che vengano caricati tutti gli episodi al completo, altrimenti rimarrai con il fiato sospeso.

Altrimenti, non ti resta che attendere il 26 marzo, giorno in cui verranno mandati in onda su Rai 2, in prima serata. Fino al 30 aprile, per tutti i mercoledì, i telespettatori potranno vedere due puntate per volta. Rosa, sempre più sola e con la sete di vendetta, avrà il supporto della direttrice del carcere, Sofia, che cercherà di capire cos’è che l’ha spinta a rinunciare a una vita con Carmine. Tanti i risvolti e le novità che animeranno questa stagione, anche grazie alle new entry, che porteranno una ventata di aria fresca all’interno dell’IPM.