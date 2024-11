Centinaia di euro in più: l’INPS te li carica direttamente sul conto | Regalo di Natale per questi pensionati

Buona notizia per tutti i pensionati: la novità natalizia arriva direttamente dall’INPS e ti farà ottenere del denaro in più.

A Natale siamo tutti più buoni e, forse, lo è anche l’INPS. Sono anni che assistiamo al lancio di bonus rivolti a svariate categorie, dalle famiglie in difficoltà con più di due figli, a quelli che devono ristrutturare casa. Insomma, gli aiuti economici del governo hanno toccato un pò tutti.

Questa volta, però, le feste si stanno avvicinando ed è stato deciso di fare un regalo ai pensionati. Saranno loro a poter intascare centinaia di euro in più, giovando della novità introdotta dall’INPS.

Ovviamente, per poter usufruire di questo bonus e poterlo ricevere, dovrai rispettare determinati requisiti, che andremo subito a scoprire. Ecco come ottenere il bonus pensionati, per un Natale più dolce.

Bonus pensione: come e quando riceverlo

Dicembre sarà un mese molto atteso da parecchie persone, specie dai lavoratori che possono godere della tredicesima. Per i pensionati, invece, pare esserci una novità molto più golosa. Oltre alla tredicesima, potranno ricevere del denaro in più sul loro conto, ma solo a patto che soddisfino questi requisiti.

Il bonus, infatti, non spetta a tutti i pensionati, indistintamente, ma solo a quelli la cui pensione non supera il trattamento minimo INPS, fissato a 7.781,93 euro annui. Inoltre, il reddito complessivo annuo non deve superare gli 11.672,9 euro. Per i coniugati, invece, il reddito massimo da prendere in considerazione è di 23.345,79 euro annui. Sono cifre da segnare e da tenere bene a mente, altrimenti è del tutto inutile aspettare il bonus, se si sa già si sforare questi limiti.

Il bonus spetta ai titolari di trattamenti pensionistici, erogati dall’INPS, inclusi lavoratori autonomi e dipendenti. Ottenerlo sarà semplicissimo, se rispetti i criteri sopracitati. Te lo ritroverai direttamente nella pensione di dicembre, sotto la dicitura di “Importo Aggiuntivo-Credito Anno 2024“. Ma, a quanto ammonta questo bonus? Scopriamolo insieme.

Regalo di Natale per i pensionati

Tutti coloro che rispetteranno i limiti messi da INPS, sul totale della pensione ricevuta e sul reddito annuo complessivo, potranno godere di un utilissimo regalo di Natale. Oltre alla solita pensione, a dicembre, troverai 154,94 euro in più. Non si tratta di una cifra spropositata, ma è comunque un ottimo aiuto, specie sotto le feste, quando si fanno spese pazze.

La misura riguarderà circa 400.000 pensionati in tutta Italia, ma pare non sia l’unica. A dicembre, infatti, verrà erogata anche un’ulteriore somma a tutti quei pensionati che hanno compiuto sessantaquattro anni, tra il primo agosto e il trentuno dicembre 2024 e che non hanno ricevuto il pagamento nel mese di luglio 2024. Quest’ultima misura dovrebbe riguardare ben 200.000 pensionati. Dunque, pare proprio che questo Natale si prospetti più dolce, rispetto a quelli passati.