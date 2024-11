Primo panettone di Natale indigesto: se hai comprato questo buttalo subito | Ecco cosa hanno trovato all’interno

Se novembre è quasi il nuovo mese di Natale, il Panettone è già a rischio: questo marchio ha subito un richiamo immediato.

Una tradizione tutta italiana quella del Panettone natalizio, che percorre la storia del Paese e soprattutto ogni settimana del mese di dicembre. Quest’anno però arriva un intoppo prima di dicembre.

Uno dei panettoni più popolari di sempre ha subito un richiamo. Se vi ritrovate in casa l’articolo descritto, meglio correre ai ripari.

Si tratta di una nota che proviene direttamente dal Ministero della Salute: ancora una volta i controlli accurati hanno rilevato un potenziale pericolo alimentare. Ecco tutti i dettagli.

Panettone confezionato, ecco cosa ci hanno trovato: un rischio per la salute di tanti

L’articolo in vendita in diversi supermercati è stato richiamato a partire da qualche giorno fa grazie all’intervento del Ministero della Salute. A esse stato ritirato, fortunatamente, è un solo lotto del prodotto, quello segnalato come contenente qualcosa che proprio non dovrebbe esserci.

Si tratta del lotto numero 196597 del Panettone marchio Vergani, casa celebre e garanzia di sicurezza e salubrità. Il Ministero ha emanato una nota relativa al richiamo in cui spiega quali sono i potenziali rischi dell’ingerimento del prodotto. Sono esposti anche tutti i dettagli degli articoli richiamati: se li trovate nella dispensa non consumateli.

Notifica del richiamo: tutti i dettagli del panettone “illegale”

“Possibile presenza in etichetta del claim errato “SENZA LATTOSIO””, leggiamo nella nota del 14.11.2024 pubblicata dal Ministero della Salute, “Il prodotto contiene lattosio”: spiegato il motivo del richiamo. Infatti, la nota fa riferimento al lotto 196597 del “Panettone classico senza glutine 100 g” di Vergani con scadenza il 25.05.2025: al suo interno, sono state trovate tracce di lattosio, nonostante sull’etichetta sia riportata la dicitura “senza lattosio”.

Le etichette di qualunque genere alimentare devono riportare in modo preciso ed esatto tutti gli ingredienti presenti nel prodotto. In questo modo il consumatore può compiere una scelta consapevole. Inoltre, se il prodotto capitasse nelle mani di chi è intollerante al lattosio, la sua ingestione potrebbe causare gravi problemi. Sulla nota è riportata l’azienda del marchio, Vergari s.r.l., e il nome dello stabilimento di produzione, in questo caso Zero+4 S.r.l.

Grazie ai richiami del Ministero della Salute, i consumatori sono sempre informati sui prodotti presenti sul mercato. I controlli in questo campo vengono seguiti in modo minuzioso, e interi lotti di prodotto sono richiamati anche per un rischio solo potenziale.