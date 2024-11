Fai attenzione a questo messaggio: gli esperti sono tutti in allarme | In pochi minuti ti trovi con il conto svuotato

Attenzione alla truffa del momento con cui ti svuotano il conto in banca: te ne rendi conto quando è troppo tardi

L’innovazione tecnologica e l’Intelligenza Artificiale hanno semplificato moltissime procedure della vita quotidiana, rendendo tutto più immediato ed efficiente.

I benefici dell’era digitale sono innegabili, ma è anche vero che i tentativi di frode da parte dei malviventi sono aumentati notevolmente.

I metodi utilizzati per truffare le povere vittime sono diventati sempre più sofisticati e le autorità competenti faticano a contrastare questo fenomeno.

In particolare, è necessario informarsi sulla nuova truffa che sta spopolando negli ultimi tempi e con cui i malviventi riescono a svuotare il conto corrente.

La truffa che sta preoccupando il mondo intero

L’innovazione digitale è tanto bella quanto pericolosa. Le truffe informatiche sono ormai all’ordine del giorno e difendersi sembra sempre più complesso. L’unica arma che abbiamo a nostra disposizione è l’informazione: aggiornandosi sugli ultimi imbrogli si ha anche la possibilità di riconoscerli in tempo.

Infatti, nel mondo dell’informatica si sta diffondendo una nuova frode che ha l’obiettivo di svuotare il conto in banca delle vittime. La particolarità di questo trojan è che non si appropria di alcun dato o informazione personale, ma si insinua solo per rubare i soldi.

Il messaggio che ti svuota il conto corrente

La nuova truffa, in pochissimo tempo, si è diffusa in tutta Europa ed il nostro paese risulta essere uno dei più colpiti. Si tratta di un trojan bancario soprannominato “Toxic Panda” che al momento risulta difficile da bloccare, ma gli esperti sono impegnati a identificare la minaccia per scoprire il modo con cui agire concretamente. Come riporta il sito web “mistergadget.tech“, questo metodo è estremamente sofisticato ed è stato scoperto a fine ottobre. Da quel momento ci sono state centinaia di denunce della frode.

Con questo virus che si insinua nel dispositivo mobile, i malviventi non rubano alcun dato personale ma accedono direttamente alle informazioni bancarie con il solo obiettivo di rubare tutti i soldi. Generalmente arriva un messaggio sul telefono delle vittime il cui mittente sembra essere l’istituto di credito. Al momento sono state colpite ben 16 banche ed è fondamentale trovare una soluzione definitiva per non farsi imbrogliare da questi malviventi. Tra le strategie da adottare è importante evitare di rispondere a mail o messaggi che possono sembrare fuorvianti. Piuttosto procedete a bloccare e segnalare immediatamente questi contatti così da non diventare le prossime vittime.