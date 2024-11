Se a tavola hai questa abitudine devi smettere subito: l’allarme degli esperti | Non lo immagini ma prendi tanti chili

Se fatichi a perdere peso, evidentemente devi riguardare le tue abitudini a tavola: questa è la più pericolosa in assoluto.

Perdere peso è tutt’altro che semplice, se non si riesce a svolgere una routine sana, divisa tra allenamento e buona alimentazione. Chiunque abbia voglia di tornare in forma o di mantenere la linea, deve ben sapere che le diete restrittive sono totalmente inutili e, soprattutto, controproducenti.

Dunque, occorre trovare la chiave giusta, saper ascoltare il nostro corpo e goderci anche gli strappi alla regola. Tuttavia, una ricerca, condotta da degli esperti, ha dimostrato che c’è un’abitudine, in particolare, che sarebbe pericolosa. Si tratta di un’abitudine che sempre più persone tendono ad assumere quando sono a tavola.

Non immaginerai mai di cosa si tratta, né tantomeno quanti chili potrebbe farti prendere. Vieni subito a scoprire di cosa si tratta e smetti di farlo subito, se è un’abitudine che riguarda anche te.

La ricerca degli esperti

Un team guidato dal professor Tomoro Fujiwara ha dimostrato che coloro che seguono questa pessima abitudine a tavola hanno preso tre chili circa in più, rispetto a coloro che non la seguono. Si tratta, dunque, di un fattore molto importante da tenere in considerazione, specie se il tuo intento è quello di perdere peso.

Stiamo parlando del cellulare, sempre presente nelle nostre vite. Ormai, si tratta di un dispositivo che è entrato a far parte delle nostre vite in maniera costante. Non usciamo di casa senza esso e, anche quando siamo in casa, lo portiamo sempre con noi. Ma, attenzione, perché portarlo anche a tavola potrebbe essere pericoloso per la linea. Questa consuetudine, in realtà, può provocare danni all’organismo.

L’Università di Kyoto, dunque, ha deciso di prendere in analisi 213 studenti, tra i 18 e i 20 anni, con l’obiettivo di verificare come le qualità sensoriali degli alimenti influenzino il controllo dell’appetito. Vediamo, in che modo, il cellulare potrebbe farci aumentare di peso.

Smetti di fare questo a tavola

Dopo aver condotto la ricerca per tre anni di fila, il team di Fujiwara ha dimostrato che utilizzare il cellulare durante i pasti distrae il cervello e tende a farne assumere in maniera inconsapevole. Poiché lo sguardo è concentrato sullo schermo del cellulare, le persone mangiano di più, perché non guardano il cibo e viene ritardata la percezione cerebrale dell’assunzione dello stesso.

A fine pasto, dovremmo sentirci soddisfatti, sazi, ma l’uso del cellulare ci devia e finisce con il creare quasi un muro tra noi e tutto quello che mangiamo. Così facendo, giorno dopo giorno, tenderemo ad accumulare più chili rispetto a chi, invece, lascia lo smartphone lontano dalla tavola e si gode i suoi pasti, con tutti i cinque i sensi.