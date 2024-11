Quanto tempo passi in bagno: per gli esperti non devi mai superare questo limite | Rischi un grave danno alla salute

Lo dicono grandi scienziati: se superi questo tempo sul wc allora la tua salute ne risentirà, ecco quali sono tutti i motivi e i rischi.

Il tempo dedicato all’espletazione dei propri bisogni corporei in bagno sembra essere lievitato per tutti nel mondo. Se in precedenza si impiegava di meno, oggi ci sono persone che passano ore in bagno, seduti sul water.

Gli scienziati si sono iniziati a chiedere da cosa possa dipendere. Inoltre, hanno iniziato a trovare potenziali pericoli in questo comportamento.

Si tratta di una brutta abitudine spesso causata dall’utilizzo dello smartphone. Rimanere per molto tempo in bagno, in particolare seduti sul sanitario, presenta una serie di rischi: ecco quali.

Lo dicono i medici: ecco cosa succede quando passi ore in bagno

A intervenire sul tema è stato il professor Lai Xue, chirurgo colorettale presso il Texas Southwestern Medical Center. Le sue parole in merito sono state riportate sul sito adnkronos.com: “Quando i pazienti si presentano da me e lamentano problemi uno degli aspetti principali su cui dobbiamo soffermarci è il fatto di passare molto tempo in bagno”.

Potrebbe sembrarsi una abitudine innocua, ma passare molto tempo sul wc può provocare danni alle emorroidi e causare un indebolimento del pavimento pelvico. Non solo perché Xue ha anche evidenziato che ci sono dei rischi per la corretta circolazione sanguigna, a causa della posizione innaturale che si assume sui sanitari comuni. Molti, dopo le rivelazioni del professore, si sono chiesti quanto dovrebbe durare una “seduta” in bagno: a venirci in aiuto le valutazioni del professor Farah Monzur.

Il tempo ideale da trascorrere sul wc: basta ore a guardare Tik Tok

Secondo Monzur, il tempo ideale da passare sul wc si aggira tra i 5 e i 10 minuti in media: “Non si deve entrare in bagno con l’idea di passarci molto tempo, altrimenti è inevitabile portarsi qualcosa che tenga la mente occupata. La sosta sul water va resa il meno interessante possibile”, suggerisce il medico.

L’ideale sarebbe evitare id portare con sé in bagno lo smartphone o libri o riviste che catturano troppo la nostra attenzione. La sosta sul sanitario dovrebbe essere effettuata unicamente per quei bisogni fisiologici e non come momento di svago. La presenza dello smartphone e la conseguente ubriacatura di contenuti disponibili stanno modificando profondamente le nostra abitudini: è bene fare attenzione a quali, però, stiano diventando davvero nocive.