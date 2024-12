Codice della strada, non farti mai beccare con questo oggetto in mano: ti portano via i soldi e la patente

Con il nuovo Codice della strada rischi una sanzione salata: questo oggetto devi allontanarlo immediatamente

Il nuovo Codice della Strada è entrato in vigore dal 14 dicembre 2024 e sono state introdotte delle norme molto severe per garantire una maggiore sicurezza stradale.

Migliaia di automobilisti sono costretti a rispettare rigide regole di comportamento per non incorrere in sanzioni anche molto salate.

C’è zero tolleranza per coloro che infrangono il nuovo Codice della strada ed ogni violazione è punibile con la decurtazione dei punti, il ritiro della patente o una sanzione pecuniaria.

Il nuovo regolamento mira a contrastare alcuni comportamenti che possono essere dannosi per se stessi e per gli altri, come la guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe.

Zero tolleranza per coloro che non rispettano il Codice della strada

Il nuovo Codice della Strada è entrato in vigore da poche settimane e ha già iniziato a mostrare delle conseguenze drastiche per alcuni automobilisti che non rispettano i limiti imposti dalla normativa. Le disposizioni non puniscono solo la guida in stato di ebrezza o di droghe, ma anche chi si lascia distrarre da alcuni oggetti.

Ci sono moltissimi comportamenti errati che possono provocare incidenti con conseguenze irreparabili. Per limitare i pericoli, il Codice della strada ha inasprito alcune regole relative all’uso di un oggetto alla guida: si tratta di un provvedimento essenziale per garantire una maggiore tutela stradale.

Non tenere questo oggetto se sei alla guida

Sono tantissime le novità previste dal nuovo Codice della strada e che hanno l’obiettivo di limitare le distrazioni pericolose che potrebbero danneggiare se stessi o gli altri automobilisti. A seguito dei numerosi incidenti stradali, talvolta anche molto gravi, il Ministro dei trasporti ha deciso di correre ai ripari e introdurre delle norme ben più severe. Una di queste riguarda l’uso del cellulare mentre si è alla guida, come previsto dall’articolo 173 del Codice della Strada. Le Forze dell’Ordine sono già a lavoro per far applicare correttamente le nuove disposizioni e moltissimi automobilisti sono stati già puniti per non aver rispettato il Codice.

Il cellulare è una fonte di distrazione che, anche per pochi secondi, può provocare conseguenze irreparabili. Questo comportamento è sempre stato punito, ma con l’entrata in vigore del nuovo codice stradale le sanzioni sono diventate ben più severe. Chi viene sorpreso alla guida con il cellulare in mano rischia fino a mille euro di sanzione, la decurtazione di ben 5 punti e in alcuni casi, anche la sospensione della patente da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 15 giorni. Se lo smartphone è la causa di un incidente, anche lieve, le sanzioni possono essere anche raddoppiate.