Prendere la patente adesso ti costerà meno: approfitta del nuovo bonus | Attenzione alla lista dei requisiti necessari

Il nuovo bonus copre fino all’80% delle spese: se possiedi questi requisiti sarà facilissimo prendere la patente

Ottenere una patente di guida è un traguardo fondamentale che rappresenta la libertà e l’indipendenza di potersi spostare in completa autonomia.

I costi per ottenere questo documento non sono accessibili a tutti, soprattutto per le patenti di categorie superiori.

Lo Stato, però, interviene per sostenere i cittadini ed offre diverse agevolazioni che non riguardano solo i sostegni economici per i beni di prima necessità.

Ancora una volta, gli italiani potranno beneficiare del Bonus patente, ovvero un contributo che può coprire fino all’80% delle spese totali.

Come funziona il Bonus patente 2025

Il Bonus patente è un incentivo pensato dallo Stato per agevolare migliaia di cittadini e che può coprire fino a 2500 euro delle spese totali per le patenti superiori per l’autotrasporto. Questo incentivo è stato introdotto già nel 2022 ed è stato molto apprezzato dagli italiani.

L’agevolazione è stata riconfermata anche per il 2025 e potrà essere richiesta da tutti i cittadini che hanno un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Per poter beneficiare del bonus è necessario possedere determinati requisiti e sono previste delle novità rispetto al passato.

I nuovi requisiti per beneficiare del Bonus patente 2025

Il bonus prevede di applicare uno sconto fino all’80% per tutti i cittadini che desiderano conseguire la patente di guida per il trasporto di merci e di persone. L’incentivo mira a stimolare tutti i giovani ad intraprendere il mestiere di autotrasportatore, un settore che è in netto calo rispetto al passato. Il bonus infatti non copre le spese per il conseguimento della patente A e B, ovvero quelle relative alla guida dei motocicli e delle automobili. I fondi sono destinati alle spese per l’abilitazione professionale delle patenti C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E oppure per la carta di qualificazione del conducente (Cqc).

Ciò che cambia rispetto agli anni passati sono i requisiti necessari per beneficiare del bonus. L’incentivo previsto per il 2025 allarga il target dei possibili destinatari. Mentre in passato lo sconto era destinato solo ai cittadini italiani o europei, nel 2025 potranno usufruire del bonus anche gli stranieri residenti in Italia con un regolare permesso di soggiorno. L’esclusione dal bonus solo per la cittadinanza rappresentava una discriminazione ingiustificata, proprio come affermato dall’Associazione per gli Studi giuridici sull’immigrazione.

Un altro requisito riguarda l’età: il bonus può essere richiesto da coloro che hanno compito 18 anni, fino ad un massimo di 35 anni. La domanda deve essere inoltrata tramite il portale messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture a cui basterà accedere con la propria identità digitale.