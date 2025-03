Colomba di Pasqua, quella di Cannavacciuolo costa come un intero menù, il ricarico dello chef è davvero stellato

Prezzi da urlo per le colombe pasquali dello chef Antonino Cannavacciuolo: ecco quanto dovrai pagare per assaggiare la sua prelibatezza.

Antonino Cannavacciuolo, senza ombra di dubbio, è uno degli chef più famosi e celebri degli ultimi anni. Il suo nome è conosciuto da tutti, anche grazie alla partecipazione al talent show culinario, MasterChef Italia, in qualità di giudice.

Al fianco di Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, Cannavacciuolo è riuscito a farsi amare dal pubblico a casa, arrivando anche a chi non ha avuto la possibilità di assaggiare la sua deliziosa cucina.

Quest’anno, lo chef è tornato a proporre le sue colombe pasquali. Peccato, però, che il prezzo sia davvero salato. Scopriamo insieme a quanto ammonterebbe il costo di queste specialità.

Un dessert dal prezzo stellare

Sappiamo che quando qualcosa esce dalle mani di uno chef stellato il prezzo tende a lievitare, ma nessuno si sarebbe mai immaginato che le colombe pasquali di Cannavacciuolo costassero così tanto. Dopo la discussione sulle chiacchiere di Iginio Massari, vendute a 100 euro al chilo, ora tocca alla colomba di Antonino. D’altronde, specie in Italia, ogni festa ha i suoi dolci tipici e non c’è Pasqua senza colomba. Può essere considerata una sorella del panettone e, nel periodo pasquale, è lei la vera regina della tavola.

Tuttavia, acquistarne una artigianale ha un costo maggiore. Ovviamente, gli ingredienti che vengono utilizzati sono di una qualità migliore e anche il procedimento, che non ha nulla a che fare con quello industriale, permette di ottenere un prodotto unico. Cannavacciuolo punta proprio sul massimo della qualità e dell’originalità. Proprietario di Villa Crespi, lo chef ha raccontato, in una recente intervista, di aver lavorato sodo per portare avanti il suo sogno. Chi ha la possibilità di gustare una cena presso il suo locale, sa bene che si ritroverà a pagare un conto più alto della media, proporzionato al talento dello chef. Lo stesso, a quanto pare, vale anche per le colombe di Pasqua.

La colomba ai frutti rossi di Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo ha deciso di lanciare una colomba dal gusto del tutto nuovo e originale. Si tratta di una colomba integrale al cioccolato e frutti rossi. Un impasto del tutto inusuale, se pensiamo alle classiche colombe in circolazione. Dopotutto, è anche questo a rendere uno chef speciale così speciale e a distinguerlo dalla concorrenza. La colomba, inoltre, è ricoperta da una glassa al cioccolato e lampone. Per finire, per dare un tocco di croccantezza, una spolverata di mandorle e granella di zucchero.

Una vera prelibatezza, per gli occhi e per il palato. Tuttavia, poter avere la possibilità di assaggiare una tale bontà potrebbe costarti caro. Potrai acquistarla su sito ufficiale di Antonino Cannavacciuolo, o negli store fisici, al prezzo di 49 euro. La colomba pesa 750 grammi e, anche se il suo costo è molto più elevato rispetto a quelle tradizionali, alle quali siamo abituate solitamente, ricordiamo che si tratta di un prodotto artigianale, che porta il nome di uno chef rinominato.