Autostrada a 3 corsie: vietata quella centrale, se la occupi la multa di 173€ è automatica

Codice della Strada: tra Riforma e applicazione di nuove tecnologie la multa è assicurata, specie in Autostrada.

La riforma del Codice della Strada in opera da diversi mesi ha fatto e fa ancora molto discutere.

La tutela della sicurezza stradale e un suo incremento hanno portato a maggiori controlli.

Il tutto è stato accompagnato da sanzioni più severe e nuove norme per veicoli come i monopattini elettrici.

Nel mezzo del caos, incentrato sull’utilizzo del tampone salivare, non tutti hanno prestato attenzione a un’altra norma che sconvolge la circolazione autostradale.

Autostrada: la circolazione cambia, norme e nuovi mezzi di controllo

Si tende a dimenticare o a ignorare una norma davvero importante del Codice che riguarda proprio la circolazione in Autostrada. Infatti, quando si viaggia in Autostrada, si deve tenere conto di un obbligo che riguarda il tenersi su una specifica corsia. Nello specifico si parla di quella di destra, che deve essere utilizzata nel caso in cui sia libera. Molto spesso, però, questo non accade: gli automobilisti tendono a utilizzare in modo improprio le corsie di sinistra, che dovrebbero servire unicamente per i sorpassi.

Molti, invece, tendono a stabilirsi nella corsia centrale, per evitare di avere a che fare con immissioni da sinistra e tenere una marcia più costante. Questo comportamento, per molti diventato una vera e propria abitudine, è punibile con sanzioni piuttosto salate. Queste possono raggiungere i 173 euro, una cifra per tanti affatto trascurabile. Non solo: ultimamente è stato annunciato l’imminente inserimento che permette di individuare in modo sistematico questo tipo di comportamenti illeciti alla guida. Si rischia una pioggia di sanzioni.

Scegli la corsia giusta: la nuova tecnologia che ti fa beccare è dietro l’angolo

La nuova tecnologia di prossima introduzione per le strade cambierà per sempre il vostro modo di circolare in autostrada. Si chiamano Tutor 3.0: sono dispositivi di prossima installazione che permetteranno di tracciare comportamenti illeciti con precisione. Tali strumenti saranno in grado, nello specifico, di rilevare illeciti quali sorpassi non autorizzati, guida contromano e l’uso improprio delle corsie.

Nel caso in cui si venga beccati a viaggiare sulla corsia sbagliata, oltre alla multa fino a 173 euro, la sanzione prevede anche la decurtazione dei punti, che sono 8 per neopatentati e 4 per gli altri automobilisti. Con l’installazione dei Tutor 3.0 dovrà esservi una attenzione decisamente maggiore rispetto agli illeciti alla guida, specie quando si tratta della marcia sulla corretta corsia autostradale.