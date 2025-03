Pensioni: come aumentare l’importo da percepire ogni mese in modo legale

Il metodo per aumentare l’importo delle pensioni sta spopolando tra i cittadini: se non ne hai mai sentito parlare, ecco le news.

La pensione è uno dei momenti più attesi dai cittadini. Arrivare a questo traguardo significa aver lavorato abbastanza per potersi permettere, poi, anni in totale relax, sicuri di ricevere una cifra soddisfacente, mese per mese.

Tuttavia, con tutte le riforme che stanno prendendo piede negli ultimi periodi, sembra sempre più difficile andare in pensione a un’età ragionevole e ottenere un pagamento che permetta di vivere in maniera agiata.

Grazie a questo trucchetto, però, sarà possibile aumentare l’importo da percepire ogni mese, in modo del tutto legale. Ecco come fare.

Le normative che devi conoscere

Se sei in procinto di pensionarti o se vuoi scoprirne di più su quale sarà il tuo destino economico, una volta che terminerai il periodo lavorativo, in modo definito, allora ci sono delle normative e delle leggi che dovresti conoscere. In questo modo, essendo più ferrato sull’argomento, sarà difficile che qualcosa ti sfugga. Devi essere bravo a sfruttare ogni dettaglio a tuo favore.

Devi sapere, infatti, che la legge n.335 del 1995, ovvero la riforma Dini, ha permesso alla donne, madri, di anticipare la data di accesso alla pensione. La legge prevede un anticipo di quattro mesi per ogni figlio e riguarda solamente le lavoratrici che non hanno contributi versati prima dell’1 gennaio 1996. Una possibilità interessante per le donne che possono usufruirne, ma questa non è l’unica innovazione di questa riforma. Infatti, potrai anche scegliere di godere di un’altra agevolazione, ovvero aumentare l’importo da percepire, ogni mese. Come funziona, in sintesi, questo sistema?

Il trucchetto di cui non sapevi di avere il bisogno

Per aumentare l’importo della pensione, occorre tenere conto del coefficiente di trasformazione più conveniente. Stiamo parlando del valore che viene applicato sul suo montante contributivo, per trasformarlo in importo di pensione. Chiaramente, il valore non è sempre uguale, ma aumenta in base a quando si smette di lavorare. Più andrai in pensione tardi e più il coefficiente sarà vantaggioso per il calcolo della tua pensione.

Entrano in gioco, poi, anche i figli a carico. Infatti, il coefficiente verrà maggiorato di un anno per quelle donne con uno o due figli, di due anni per chi ne ha più di due. Questo, automaticamente, comporterà anche un aumento dell’assegno. Grazie a questo trucchetto, applicando un coefficiente di trasformazione maggiorato, ti ritroverai con un importo in più, sulla tua pensione, ogni mese.