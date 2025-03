Buoni Poste Italiane: fino al 7% di rendimento se scegli questo prodotto

Tutte le novità sul nuovo buono fruttifero di Poste Italiane: scopri come ottenere fino al 7% in più con questo sistema.

Quando qualcosa inizia a essere presa di mira dagli utenti web, fa presto a finire sulla bocca di tutti.

Ed è proprio quello che accaduto ai buoni postali di Poste Italiane, considerati come uno degli investimenti migliori degli ultimi tempi.

Di recente, si è diffusa la notizia che è possibile ottenere dal 6% al 7% in più, con questo nuovo buono fruttifero postale. Scopriamo insieme se è la verità e come dovrebbe funzionare il tutto.

Perché scegliere i buoni fruttiferi: vantaggi e svantaggi

I buoni postali vengono scelti da sempre più risparmiatori, in quanto detengono la garanzia dello Stato. Non si tratta, infatti, si assicurazioni o enti privati, che si propongono di conservare e far fruttare il tuo denaro, negli anni, con la possibilità, però, che prima o poi vadano falliti. Quando parliamo di Poste Italiane, ci riferiamo a un ente che è a stretto contatto dello Stato e che, quindi, è più sicuro e stabile. Le famiglia che decidono di risparmiare, possono farlo in totale serenità, grazie ai buoni fruttiferi postali. Questi, inoltre, non hanno neanche costi di gestione, dalla sottoscrizione fino al rimborso o chiusura, tranne gli oneri sociali.

Inoltre, il buono può avere un massimo di quattro cointestatari, tutti maggiorenni e può essere anche estinto in anticipo. Ad ogni modo, fino a naturale scadenza, il titolare del buono potrà ricontattare Poste e decidere di riattivare il suo buono. Tuttavia, tra gli svantaggi c’è il fattore rendimento. Questi buoni rendono meglio verso la scadenza, mentre, nei primi anni, i tassi sono più bassi. Considera anche che gli interessi maturano da subito, ma sono riconosciuti solo al compimento degli step.

Le novità sul nuovo rendimento

Per quanto riguarda il rendimento al 7%, ci sono delle importanti novità che dovresti conoscere. Ad oggi, facendo un giro sul portale dell’emittente, abbiamo scoperto che c’è solo un buono che rende fino al 5% annuo lordo a scadenza ed è il buono dedicato ai minori. Tutti gli altri che, invece, sono dedicati ai maggiorenni, non si va oltre il 3%.

Dal 25 ottobre 2023 al 18 settembre 2024, poi, c’è stato un buono dedicato ai minori di diciotto anni, con rendimento del 6%, ma non è nulla che riguarda il presente. I clienti Poste e coloro che hanno dei buoni all’attivo, però, sperino che le cose possano cambiare presto, così da avere un guadagno maggiore sui loro risparmi.