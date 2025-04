Colpo grosso Mediaset, grande novità in arrivo: noto presentatore sbarca a Tu Sì que Vales

Non ci crederai mai, ma la Mediaset ha puntato proprio su lui: per la prossima stagione di Tu Sì que Vales, ritroveremo un volto molto noto.

Ultimamente, la Mediaset non fa che stupirci. Dopo tutti i cambiamenti che ci sono stati, tra un programma e l’altro, in seguito alla scomparsa di Silvio Berlusconi e al passaggio del testimone a Piersilvio, i telespettatori attendono sempre qualche novità improvvisa.

Ci stiamo abituando, infatti, a vedere sostituzioni, a dare il benvenuto a nuovi volti e a dover salutare vecchie conoscenze.

A quanto pare, la prossima novità riguarderà proprio uno dei programmi più seguiti di Canale 5. Si tratta di Tu Sì que Vales, lo show d’intrattenimento del sabato sera. Ecco quale noto presentatore entrerà a far parte della squadra.

Cresce l’attesa per Tu Sì que Vales

Come ogni anno, Tu Sì que Vales tornerà a settembre, dopo la stagione estiva. Lo show, che va in onda su Canale 5, il sabato sera, fa da apripista alla nuova stagione televisiva. È il primo programma di Maria De Filippi, per ciò che riguarda la programmazione, ovvero quello che precede C’è Posta per Te e il serale di Amici, e quello che ci accompagna verso l’inverno.

Tu Sì que Vales piace proprio a tutti, grandi e piccini. È esilarante, emozionante, ci fa scoprire nuovi talenti, ma anche nuovi personaggi che, forse, hanno una concezione diversa di bravura. Il sabato sera, con questo programma, è più dolce. Dopo l’abbandono di Teo Mammucari, abbiamo dato il benvenuto a Luciana Littizzetto. La donna ci ha intrattenuto, con la sua intelligenza, pungente e arguta. Ora, però, stando a quanto ha spoilerato Giuseppe Candela sui social, toccherebbe a un noto conduttore prendere il suo posto. Scopriamo insieme di chi si tratta.

TU SI QUE VALES, ARIA DI NOVITA’! NELLO SHOW DI MARIA DE FILIPPI E’ IN ARRIVO IN GIURIA PAOLO BONOLIS (CHE RINNOVERA’ IL SUO CONTRATTONE CON MEDIASET). CONFERME PER SCOTTI, FERILLI E ZERBI. LA NEW ENTRY DOVREBBE SOSTITUIRE LUCIANA LITTIZZETTO 💣👇https://t.co/6jw6FDrjzN — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 6, 2025

Un nuovo arrivo nel programma

A quanto pare, per la prossima stagione, sarebbero stati confermati Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, ma Luciana Littizzetto dovrebbe abbandonare il programma e fare spazio a un altro grande volto Mediaset. Si tratta di Paolo Bonolis, conduttore amatissimo da tutto il pubblico Mediaset. La sua capacità di intrattenere i telespettatori non è cosa da poco e sembrerebbe che Maria De Filippi lo abbia voluto fortemente nel suo show.

Non vediamo l’ora di scoprire, dunque, se la notizia diventerà qualcosa di concreto e se Bonolis vestirà davvero i panni del giudice, a Tu Sì que Vales. Ovviamente, i fan del programma non stanno più nella pelle. Sicuramente, se così fosse, sappiamo già che sarà una stagione di successo e prevediamo ascolti da record.