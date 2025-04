Pericolo Furti: quale nuovo metodo usano i ladri per rubare nelle case

Batti i ladri sul tempo e scopri il nuovo metodo che stanno utilizzando per mettere a segno i loro furti: non crederai mai di cosa si tratta.

La casa dovrebbe essere il nostro porto sicuro, il luogo in cui rifugiarci dai problemi del mondo esterno e stare in pace con noi stessi.

Purtroppo, però, ci sono sempre i furbetti che riescono a rendere un incubo anche ciò che dovrebbe essere meraviglioso. Parliamo dei ladri, ovviamente, che rendono meno sicure le abitazioni, per via dei furti che mettono a segno.

Fortunatamente, però, abbiamo scoperto il nuovo metodo che stanno utilizzando. Vieni a conoscerlo anche tu, così da non farti trovare impreparato.

Crescono i furti nelle abitazioni

Purtroppo, l’allarme furti non fa che diffondersi e crescere sempre di più. I malviventi che si intrufolano nelle case altrui, in cerca di denaro, gioielli o cose di valore, sono molti ed è difficile arrestare questa pratica. Per alcune persone, i ladri sono diventati un vero e proprio incubo. È assurdo non potersi sentire al sicuro neanche in casa propria, nonostante sistemi di sorveglianza di ultima generazione.

I furbetti riescono sempre a trovare un escamotage per entrare in casa, portando a termine la loro operazione e riuscendo a farla franca. Stando ai dati riportati dal Ministero dell’Interno, da inizio 2025 c’è stato un aumento del 15% dei furti, rispetto all’anno precedente. Le abitazioni più colpite sono quelle nelle grandi città o nelle zone suburbane. In particolare, a pagarne le spese, sono soprattutto la Lombardia, la Sicilia e la Campania. Tuttavia, non c’è una zona che si salva del tutto e qualunque casa può essere in pericolo. Per questo, le autorità non dovrebbero mai abbassare la guardia, specie ora, che i ladri hanno trovato un altro stratagemma, con cui hanno già messo a segno diversi furti.

La nuova tecnica dei criminali

Oltre a tutti i metodi già utilizzati, c’è una nuova tecnica che sta preoccupando parecchio tutti. Si tratta della tecnica dello spioncino. Sui social, infatti, si stanno diffondendo contenuti che hanno proprio l’intento di mettere in allerta quante più persone possibili. Questa tecnica consiste nell’utilizzare gli spioncini dei portoni blindati per aprire. Lo svitano con un cacciavite e vi introducono un cavo flessibile, al quale avranno collegato un uncino o una pinza, per aprire la maniglia.

La procedura è semplice, non richiede rumori o esecuzioni che potrebbero impiegare molto tempo. Ovviamente, però, se la porta è chiusa a chiave il piano dei ladri fallisce miseramente. Ti consigliamo, dunque, di prestare attenzione a questo nuovo metodo, così da non farti trovare impreparato e sapere come ostacolare i malviventi.