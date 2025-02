Conad e Esselunga SOS: “Basta rispondere a qualche domanda”: se hai ricevuto questo messaggio é una truffa | Si spacciano per i noti discount

Non lasciarti ingannare dal messaggio che potresti ricevere: il mittente non è né Conad, né Esselunga, ma si tratta di truffatori.

Fino a una decina di anni fa, se non di più, il rapporto tra supermercati e clienti era del tutto diverso. Per conoscere le offerte della settimana, occorreva recarsi sul posto e prendere uno dei volantini che si trovavano vicino alla cassa.

Inoltre, non era usuale che l’azienda inviasse delle e-mail, ai suoi clienti, lanciando qualche promozione speciale, con lo scopo di fidelizzare quante più persone possibili.

Oggi, invece, grazie allo sviluppo della tecnologia, tutto ruota attorno alla comunicazione digitale e i clienti si sentono parte di un gruppo. Peccato, però, che la truffa sia sempre dietro l’angolo. Occhio a questo messaggio.

Il messaggio truffaldino

La truffa, che sta prendendo piede negli ultimi giorni, è stata studiata davvero alla perfezione, peccato, però, che on tutti ci siano cascati. I più attenti, infatti, sono riusciti a capire che si trattava solamente dell’ultima trovata di un furbetto, che voleva scovare nuove vittime da ingannare. In particolare, l’e-mail è destinata ai clienti Conad ed Esselunga, che si sono ritrovati ad avere a che fare con false promesse e un pugno di mosche.

I malintenzionati, infatti, hanno fatto leva sui nomi di questi grandi marchi di supermercati, promettendo di regalare dei fantastici gadget, rispondendo solo a qualche semplice domanda. Un breve sondaggio che sarebbe bastato a riscattare il proprio premio. Ma, vediamo in cosa consiste la truffa, nel dettaglio e qual è il regalo che era stato promesso a centinaia di persone.

Il regalo fantasma

Come puoi ben immaginare, nessun utente ha mai ricevuto questo fantastico regalo, ma chi ha proceduto con la compilazione del sondaggio, è caduto vittima di una truffa senza precedenti. I truffatori, infatti, promettevano un meraviglioso set, da 36 pezzi, targato Tupperware. Tutto ciò che bisognava fare, per averlo, era cliccare sul link inviato tramite e-mail e proseguire con il sondaggio. Per farlo sembrare un gioco da ragazzi, del tutto innocuo, i malintenzionati scrivono a caratteri cubitali: Basta rispondere a qualche domanda. In seguito, concludono dicendo che ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio, spingendo la gente a velocizzare la pratica.

E così, sono molti gli utenti che hanno abboccato all’amo, senza però ricevere alcun set Tupperware. Anzi, oltre al danno anche la beffa, perché l’unico intento del sondaggio era quello di rubare tutti i dati sensibili della persona, inclusi quelli bancari. Inoltre, veniva anche chiesto di pagare una piccola somma per le spese di spedizione del gadget. Insomma, una truffa a regola d’arte, che ha coinvolto moltissimi malcapitati. Non è la prima volta che i furbetti della rete si nascondono dietro grandi nomi. Era già capitato con Poste Italiane, Telepass. Per questo, ogni volta che ricevi una mail, accertati che questa sia reale, verifica il mittente e non lasciarti ingannare da quelle frasi che indicano una certa urgenza. Non cliccare su link di cui non conosci la provenienza e non inserire mai i tuoi dati, né personali, né tantomeno bancari.