Concorsone pubblico, richiesta urgente e contratto a tempo indeterminato: basta il diploma

Occasione imperdibile anche per i diplomati: pochi requisiti per potersi candidare, un posto di lavoro da sogno in Poste Italiane.

Sono molti i giovani diplomati alla ricerca di un posto di lavoro che possa garantire loro un certo tipo di stabilità, che possa, poi, permettergli di realizzare i propri progetti di vita, dall’acquisto di una macchina o una casa fino alla creazione di una famiglia, ad esempio.

Sfortunatamente non sono tante le aziende che offrono un contratto a tempo indeterminato o, comunque, la possibilità di ottenerlo anche dopo un periodo di lavoro a tempo determinato o in apprendistato, eppure oggi vi parliamo di alcune offerte promosse direttamente da Poste Italiane.

Lavorare in Poste, o in altre società o aziende statali o parastatali, è l’obiettivo di molti in quanto è noto come le possibilità di fallimento o chiusura siano remote se non impossibili e tutti sono a conoscenza del fatto che questo tipo di datori di lavoro tendono più di altri a offrire ottimi contratti dal punto di vista dei fringe benefit, del salario e della stabilità.

Proprio in questi giorni è possibile candidarsi per una posizione lavorativa offerta, appunto, da Poste Italiane, un ruolo per cui è richiesto anche il solo diploma: ecco quali sono i requisiti necessari per accedere all’offerta.

Poste Italiane offre contratto a tempo indeterminato

C’è ancora tempo per candidarsi a questa offerta, la cui scadenza è posta al 30 novembre 2024: l’unico altro requisito in termini di certificazioni oltre al diploma è il patentino di bilinguismo con un minimo di livello B1 nella seconda lingua.

Il lavoro prevede una posizione in ufficio con un contratto a tempo indeterminato, un tipo di assunzione che la maggior parte dei candidati sognano e grazie al quale è possibile fare un piano preciso di risparmio.

Lavoro in ufficio, come candidarsi

La posizione in questione si trova a Bolzano, in Trentino Alto Adige, pertanto per potersi candidare, tassativamente entro il 30 novembre 2024, è necessario collegarsi alla pagina “carriere” di Poste Italiane, dove è possibile vedere tutte le posizioni aperte e seguire la procedura indicata per potersi candidare.

Il ruolo offerto, front end, prevede che il dipendente svolga le seguenti attività: presidia le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa e fornisce informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.