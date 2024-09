Lidl, questi prodotti proteici stanno facendo uscire tutti di testa: prezzo bassissimo ma sono eccelsi

Chi l’ha detto che salute e risparmio non vanno a braccetto? Questi prodotti proteici di Lidl stanno facendo impazzire i clienti.

Quando si tratta di conquistare il cuore dei consumatori, Lidl è una delle catene sempre in prima linea. Il suo segreto? Una visione della spesa che tiene conto di tutte le esigenze del consumatore. I punti di forza di Lidl sono sicuramente i prezzi contenuti, che si fondono alla perfezione con la qualità di ogni singolo articolo.

Insomma, con Lidl è difficile sbagliare, pur cercando di risparmiare una manciata di euro. A rendere tutto ancora più allettante sono i volantini, che ogni settimana stuzzicano i clienti con nuove offerte incredibili.

Proprio parlando di offerte, questa settimana ad essere al centro dell’attenzione sono alcuni prodotti proteici, creati appositamente per chi vuole seguire una dieta specifica o vuole bilanciare il proprio stile di vita con un’alimentazione equilibrata. Tutto questo, senza rinunciare al gusto. I prodotti sono disponibili dal 5 settembre per una settimana, ma come sempre è bene approfittarne poiché sono a quantità limitata.

Volantino Lidl dal 5 settembre: i prodotti proteici in offerta

Se avete poco tempo ma non volete rinunciare alla qualità, le fitness bowl nel banco frigo, a soli 2,49 euro, sono una soluzione pratica e ricca di nutrienti. Senza dimenticare l’hummus di ceci, disponibile in diverse varianti a 1,29 euro: perfetto sia come snack che come accompagnamento ai pasti.

Per un pasto veloce e saporito, invece, l’orzotto con zafferano e asparagi della Vallericca è in offerta a 1,99 euro. E ancora, gli spaghetti Konjac della Combino, a 1,49 euro per 270 grammi, sono ideali per chi segue una dieta senza glutine. Da non perdere anche la pizza margherita proteica con mozzarella light, in offerta a 2,19 euro.

Gli spuntini proteici Lidl

E se da una parte vi sono i pranzi più sostanziosi, uno spazio va anche agli snack. Per uno spuntino dolce, le barrette proteiche al cioccolato di Enervit con il 26% di proteine sono a 1,39 euro, mentre i Donuts proteici della Proteini sono disponibili a 1,79 euro. Inoltre, ad aggiungersi alla lista è Gelatelli, che propone gelati proteici alla nocciola e al cioccolato a 2,49 euro, per poi passare al porridge proteico al cioccolato a 1,19 euro.

Inoltre, Milbona offre barrette proteiche con gusti speciali a 0,59 euro e budini da quattro confezioni a 2,49 euro. Per la colazione, i biscotti ‘angeli di grano’ sono a 1,49 euro e il muesli proteico, con il 26% o 32% di proteine, è a 4,49 euro per 500 grammi. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!