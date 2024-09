Poste Italiane, chiedi subito i 500 euro: ti spettano di diritto | L’Inps ha già comunicato tutto

L’Inps ha dato il via all’erogazione del nuovo supporto economico da 500 euro: chi può ottenerlo e come sapere se si ha diritto.

In data 6 settembre l’Inps ha dato il suo verdetto, annunciando in forma ufficiale quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2024. Ad aggiungersi ai sostegni già esistenti quali Assegno Unico, varie decontribuzioni nello stipendio, Bonus nido maggiorato e altre formule per abbattere quanto possibile il carovita, vi è un supporto di 500 euro, circa 50 in più rispetto al 2023.

Tuttavia è bene precisare che, come ogni bonus erogato dallo Stato, anche questo richiede determinati requisiti. Il denaro verrà gestito dai Comuni che, dal canto loro, hanno già stilato la lista definitiva di chi potrà accedere al beneficio. Tra le tante novità di questa misura già esistente, il denaro verrà distribuito in un’unica trance direttamente.

Come ottenere 500 euro direttamente in Ufficio Postale

Da lunedì 9 settembre, gli Uffici Postali hanno iniziato ad erogare le prime carte contenenti 500 euro. Si tratta nientemeno che della tanto chiacchierata carta Dedicata a Te, già erogata lo scorso anno, ma in questa trance presenterà novità importanti quali l’aumento dei beneficiari e, come già annunciato, dello stesso importo.

Entrando nel dettaglio, la Dedicata a Te è un’iniziativa dell’INPS gestita da Poste Italiane per supportare le famiglie a basso reddito nell’acquisto di beni essenziali. Quest’anno la carta prevede un credito di 500 euro, erogato in un’unica tranche e destinato a un numero maggiore di famiglie rispetto al 2023, passando da 1,2 a 1,3 milioni di beneficiari. L’importo è stato aumentato dai 459 euro dell’anno scorso a 500 euro, con una spesa complessiva passata da 520 a circa 676 milioni di euro.

La distribuzione della carta avviene in automatico senza bisogno di domanda: l’INPS ha già individuato i beneficiari e inviato gli elenchi ai comuni, che dovrebbero avvisare i cittadini. Tuttavia, in alcune località potrebbero esserci ritardi nelle comunicazioni, per cui è consigliato verificare direttamente con gli uffici postali.

Chi può ottenere la carta Dedicata a Te da 500 euro?

La carta Dedicata a Te è destinata alle famiglie con almeno tre componenti, residenti in Italia, con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Inoltre, i richiedenti non devono percepire già di altri sussidi dall’Inps come il Reddito di Cittadinanza o la NASpI.

Infine, per l’ottenimento, i nuovi beneficiari dovranno ritirare la carta presso gli uffici postali dopo la comunicazione dal comune di residenza. Per chi l’ha già ottenuta nel 2023 e continua ad avere i requisiti, il credito verrà caricato automaticamente.