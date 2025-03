Cristiano Malgioglio: molte canzoni sono eterne ma in pochi sanno che le ha scritte tutte lui | Ecco le più famose in tutto il mondo

Tutte le canzoni scritte dal grandissimo Cristiano Malgioglio: il suo look è iconico, ma anche i suoi testi sono indimenticabili.

Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi dello spettacolo più iconici sulla scena. È esuberante, i suoi outfit sono unici e la sua figura è un vero portento, in grado di intrattenere centinaia di telespettatori.

Di recente, lo abbiamo visto nei panni del co-conduttore, per il Festival di Sanremo. A quanto pare, Malgioglio avrebbe attirato l’attenzione anche di Dove Cameron, compagna di Damiano David. Quest’ultimo avrebbe rivelato questo dettaglio nella puntata di Supernova, di Alessandro Cattelan.

Ma, in realtà, Cristiano ha rubato il cuore un po’ a tutti, specie per i suoi testi. Queste le canzoni che ha scritto durante la sua carriera, tra cui le più famose al mondo.

La fama di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è uno dei parolieri più famosi al mondo. Grazie ai suoi testi, ha portato al successo grandi artisti, nomi del calibro di Marcella Bella, Orietta Berti, la grande Raffaella Carrà, Mina, Franco Califano, Loretta Goggi, Milva, Amanda Lear e Pupo. Tutti questi cantanti, nel corso della loro carriera, hanno avuto l’occasione di portare una o più canzoni di Malgioglio sul palco. Probabilmente, però, non tutti sanno che dietro quei testi si nasconde lui.

Spesso, tendiamo a fare l’errore di pensare che la canzone sia sempre del cantante, ma, nella maggior parte dei casi, le cose non vanno affatto così. Infatti, alcuni artisti si affidano ad altri artisti per la scrittura dei testi che, poi, andranno a interpretare. E, Cristiano Malgioglio può vantare la creazione di decine e decine di testi. In molti, sanno che è lui l’artefice della canzone Gelato al cioccolato, ma quali altre opere ha scritto l’uomo?

Tutti i testi di Malgioglio

Era il 1972, quando, grazie a Fabrizio De André, Cristiano Malgioglio iniziò ad affermarsi nel panorama artistico e musicale. Da quel momento in poi, l’uomo portò a casa un successo dietro l’altro. I suoi testi, che hanno avuto maggiore successo, sono Chi (Mi darà) e Ciao Cara come stai?, scritti per Iva Zanicchi, Soli noi, cantato da Giuni Russo, ma anche L’importante è finire e Ancora, ancora, ancora, per Mina. Altri titoli celebri sono Danzando danzando, L’amore mi morde, mi vuole, Cocktail d’amore.

Ogni canzone, nel tempo, ha conquistato posizioni importanti ed è rimasta impressa nell’immaginario collettivo. Ora, però, tutti sappiamo che questi grandi testi, dietro, hanno la penna, l’animo e le emozioni di Cristiano Malgioglio. L’artista che canta la canzone deve essere bravo a farla sua, interpretarla e raggiungere il pubblico, ma chi scrive il testo ha l’arduo compito di mettere nero su bianco una storia, e Malgioglio ci è sempre riuscito.