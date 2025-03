Pensioni esentasse: Portogallo ko, ecco i nuovi magnifici 7 | Molla tutto e trasferisci qui la residenza

Dì per sempre addio alle tasse: se sei pensionato scegli uno di questi paradisi fiscali, sembrano pensati apposta per te.

La pressione fiscale in Italia non si arresta con la conclusione della propria attività lavorativa. Anche quando riceviamo la sola pensione, infatti, la tassazione rimane piuttosto incisiva.

Non sono pochi, infatti, i pensionati che scelgono di trasferirsi.

Tanti sono i fattori che guidano la scelta del Paese in cui emigrare da pensionati.

Dopo l’uscita dai giochi del Portogallo, che ha preso importanti decisioni rispetto alle agevolazioni fiscali, rimangono ancora diversi paesi in questa rosa. Ecco quali sono.

Paradisi per la pensione, ecco dove trascorrere la terza e quarta età senza stress economici

Il clima è uno dei fattori principali che vengono calcolati da chi sceglie di trasferirsi, specie se in quarta età. Si tende, infatti, a scegliere luoghi in cui vi sia un clima caldo o mite per la maggior parte dell’anno. Basti pensare, ad esempio, alla Florida, che è nota per essere una delle mete più gettonate dai pensionati statunitensi.

L’altra caratteristica da tenere presente è proprio quella relativa al regime fiscale. Se questo aspetto non viene preso in considerazione nella scelta del Paese di trasferimento, infatti, si rischia di ritrovarsi a condurre una vita misera, lontano dalla propria casa di origine dopo una vita di duro lavoro. Non solo: a prescindere dal Paese che si sceglie, bisogna essere in regola con la propria posizione fiscale in Italia. Per essere soggetti al regime fiscale di un Paese estero, infatti, è necessario rispettare una serie di condizioni.

Il Paese delle meraviglie per pensionati: nel 2025 ce ne sono 7 ideali

Dopo essersi assicurati di avere le carte in regola per poter essere considerati soggetti al regime fiscale estero, basterà scegliere il Paese che si preferisce tra questi sette. Il primo è la Tunisia, con un imponibile il 20% della pensione e aliquota al 7%. Segue Cipro, che prevede tassazione solamente del 5% sui redditi da pensione provenienti dall’estero. In modo simile, compare nella rosa dei candidati perfetti anche la Grecia, che presenta una tassazione con aliquota del 10% sui redditi da pensione per 10 anni.

Troviamo, poi, il Montenegro e la Romania, che prevedono rispettivamente una tassazione delle pensioni con aliquote tra il 9% e il 15%, e una tassazione con aliquota speciale del solo 10%. La lista prosegue con la Slovacchia, che ha come vantaggio persino una esenzione dalla tassazione per chi è pensionato. A chiudere la lista troviamo, infine, l’Albania, che presenta il medesimo regime della Slovacchia.