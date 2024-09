Dicembre più ricco per milioni di lavoratori: il Governo ti versa centinaia di euro in più | Come viene calcolato il nuovo importo

Conguaglio anticipato a dicembre e stipendi più sostanziosi per moltissimi lavoratori: cosa succederà nell’ultimo mese del 2024.

Il periodo natalizio, si sa, è uno dei più onerosi dell’anno tra regali, spese familiari e preparativi per le feste. Non sorprende quindi che il governo stia pensando di dare un piccolo supporto economico in anticipo rispetto al previsto, sfruttando una misura che solitamente viene applicata all’inizio dell’anno.

Non è la prima volta che si ipotizza un anticipo di questi fondi: già lo scorso anno una manovra simile aveva portato a un aumento degli importi di dicembre per alcuni cittadini. L’idea, infatti, non sarebbe solo quella di dare una mano a chi si trova ad affrontare spese straordinarie durante il mese di dicembre, ma anche di stimolare l’economia nazionale, incentivando i consumi proprio nel periodo delle festività.

Ma cosa potrebbe comportare questo intervento? Si parla di una misura legata all’inflazione, la stessa che ha segnato il 2024 e che, pur con segni di miglioramento, continua a incidere sulle tasche degli italiani. L’anticipo in questione riguarderebbe il conguaglio annuale, una sorta di adeguamento, solitamente pagato con la mensilità di gennaio. Tuttavia, anticiparlo a dicembre potrebbe avere effetti benefici sia per i cittadini che per le casse statali.

A chi spetta l’aumento in busta paga di dicembre

Nulla è ancora certo, ma da quanto ipotizzato tra i primi a ricevere una maggiorazione saranno pensionati e dipendenti pubblici. Per quanto riguarda i pensionati, l’adeguamento dipenderà dal tasso d’inflazione e dal livello di pensione. Chi percepisce meno di quattro volte il minimo potrebbe ottenere un aumento proporzionale: ciò significa che gli importi non sempre saranno elevati. Per esempio, chi riceve una pensione minima di 598,61 euro, potrebbe vedere un incremento di soli 9-10 euro al mese, a differenza di chi ha una pensione più alta, che potrebbe riceverne una centinaia.

Anche i dipendenti pubblici potrebbero ricevere un contributo extra, legato al rinnovo dei contratti scaduti. Di solito, questi fondi vengono erogati a gennaio ma il governo potrebbe anticiparli a dicembre. Tuttavia, i sindacati preferirebbero che queste risorse fossero destinate ad aumenti salariali permanenti, piuttosto che a un bonus temporaneo che non risolverebbe il problema dei bassi salari nel settore pubblico.

Le probabilità di un aumento a dicembre

Le probabilità di un aumento a dicembre non sono da escludere, anzi, i segnali sono piuttosto chiari. Come già accaduto l’anno scorso, l’ipotesi che il conguaglio per l’adeguamento all’inflazione venga anticipato alla fine dell’anno è concreta. Il governo, nel pianificare la manovra finanziaria, ha considerato la possibilità di alleggerire il bilancio del 2025. Questo anticipando alcune spese, tra cui proprio l’aumento legato all’inflazione reale. Se questo piano dovesse essere confermato, molti lavoratori e pensionati potrebbero vedere un incremento nel loro cedolino già con la mensilità di dicembre.