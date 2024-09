Allarme rosso per Listeria: ritirato dal mercato questo prodotto amatissimo | Non deve essere consumato per nessun motivo

L’azienda segnala una possibile presenza di Listeria nei suoi prodotti: il richiamo lanciaato dal Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute è da sempre un pilastro fondamentale nella tutela della sicurezza alimentare, un’area delicata che richiede controlli costanti e precisi. Quando un produttore si accorge di un’anomalia in uno dei suoi lotti, scatta un iter rigoroso che non lascia nulla al caso: dalla prima segnalazione alle verifiche interne, fino alla comunicazione obbligatoria alle autorità competenti.

Questo processo, che potrebbe sembrare solo una formalità, è in realtà una protezione attiva per la salute dei consumatori, garantendo che ogni rischio venga identificato e gestito in modo rapido ed efficace. L’obiettivo è chiaro: mantenere alta la fiducia dei consumatori e assicurare che i prodotti che acquistiamo siano sempre sicuri e di qualità.

In questo caso ad essere messo sotto la lente di ingrandimento è un prodotto confezionato che spesso e volentieri è nelle nostre tavole. Il rischio, come segnalato dallo stesso produttore, è la sospetta presenza di Listeria monocytogenes.

Cos’è la Listeria e il rischio per la salute

La Listeria monocytogenes è un batterio che causa listeriosi, un’infezione rara ma comunque pericolosa, soprattutto per persone fragili, anziani, donne in gravidanza e neonati. Presente in alimenti come latte non pastorizzato, formaggi molli e salumi, provoca sintomi come febbre, dolori muscolari e disturbi gastrointestinali. Nei casi più gravi, può colpire il sistema nervoso.

La prevenzione passa per la corretta cottura dei cibi, evitare prodotti non pastorizzati e mantenere una buona igiene alimentare. Tuttavia, può capitare che alcuni prodotti da consumare crudi senza lavaggio si contaminano, come il caso in questione che vede la presenza di Listeria in un salume confezionato.

Il richiamo alimentare: attenzione a questi lotti

Il Ministero della Salute, il 13 settembre 2024, a seguito di un avviso dello stesso produttore, ha emesso un avviso di richiamo per un lotto di coppa stagionata. La stessa è venduta con i marchi Salumeria del Corso e Stella Montis, segnalando un possibile rischio legato alla presenza del batterio Listeria monocytogenes. I prodotti coinvolti sono venduti in vaschette da 90 grammi (Salumeria del Corso) e 100 grammi (Stella Montis). I prodotti in questione appartengono al lotto numero 5524226 e riportano il termine minimo di conservazione fissato per l’11 novembre 2024.

La coppa stagionata è stata prodotta dall’Industria Salumi Simonini Spa per il gruppo Maxi Di Srl, con sede di produzione a Castelvetro, in provincia di Modena (marchio di identificazione IT 946 L CE).

In attesa di ulteriori verifiche, il richiamo viene definito precauzionale, ma la raccomandazione per chi avesse acquistato il prodotto è chiara: evitare il consumo e riportare la coppa stagionata al punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione. Meglio non correre rischi quando si tratta della nostra salute.