Lo fanno tutti alla guida ma da oggi è vietato: se vieni beccato sei nei guai | Paghi una multa e ti tolgono anche la patente

Il nuovo Codice della Strada ha imposto regole più rigide per i conducenti: l’errore che fanno tutti, ma che comporta serie conseguenze.

Di recente il Codice della Strada è stato rivalutato, portando a modifiche significative al suo interno. Tra queste, l’inasprimento delle sanzioni per comportamenti come la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oltre all’eccesso di velocità. Delle condotte, queste, già penalizzate in passato, ma oggi punite con maggiore severità.

Dal canto suo, l’intera Comunità Europea tiene particolarmente a questo obiettivo, tanto che è stata richiesta una maggiore collaborazione tra gli Stati membri per identificare chi infrange il Codice della Strada, indipendentemente dal fatto che si trovi dentro o fuori dal Paese di residenza.

Tra le tante novità è stato messo sotto la lente d’ingrandimento anche l’uso del navigatore alla guida. Una pratica piuttosto comune ma che oggi può essere pericolosa dal punto di vista sanzionatorio.

Navigatore auto: il divieto

Tra i tanti dibattiti sul tavolo, è stato affrontato anche l’uso del navigatore, specialmente se azionato mediante app per smartphone. Che l’utilizzo del telefono alla guida sia severamente vietato è ormai noto, ma ad oggi diventa vietato persino utilizzarlo durante la guida. Una misura che comporterà diverse sanzioni, ma necessaria per ridurre quanto possibile le distrazioni al volante. Ma vediamo nel dettaglio.

Navigatore in auto: gravi sanzioni e ritiro della patente per chi non rispetta gli obblighi del Codice della Strada

L’uso del cellulare durante la guida – indipendentemente dal navigatore – comporta sanzioni pecuniarie piuttosto salate. Le multe possono arrivare fino a 660 euro e una decurtazione di 5 punti sulla patente.

In situazioni particolarmente critiche, come nei momenti di intenso traffico o in condizioni di guida pericolose, è possibile che la sanzione includa anche una sospensione della patente fino a 15 giorni. Questo vale anche per l’uso del navigatore.

Tuttavia, è importante precisare che la normativa si riferisce solo all’impostazione del navigatore e al caso in cui il dispositivo sia tenuto in mano durante la guida. Una volta avviata la navigazione, quindi, sarà possibile continuare a usarlo, ma solo se si sfruttano gli appositi supporti e comandi vocali che permettano di non doverlo prendere in mano mentre si è in moto.