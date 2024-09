“Erano molto affezionati”: Principe William, il lutto che lo ha colpito e di cui nessuno sapeva nulla | Per lui è stato un grande dolore

Una storia d’amore, un racconto e l’amara scoperta: arriva la rivelazione del lutto segreto che ha segnato la vita del Principe William.

Settembre è stato un mese impegnativo per la famiglia reale, caratterizzato da impegni e un ritorno alla normalità. Kate Middleton ha completato con successo il suo ciclo di chemioterapia, con il supporto dell’amato Principe William.

Un amore il loro, che appare come una favola, segnato da una breve crisi nel 2007; anno in cui è stato messo in dubbio il loro matrimonio. In questo frangente, William ha ammesso ai media di aver scoperto lati di sé stesso che dapprima non conosceva.

Ad oggi pare che l’affiatamento sia ben forte, e a dimostrarlo è il supporto costante che le ha dato quest’estate. Tra varie curiosità, il ritorno al lavoro di lei con un progetto per la prima infanzia e mille sfaccettature del caso, emerge la figura del fratello, colui che ha rivelato alcuni segreti tra le righe del libro pronto al lancio.

James Middleton, il segreto su William e Kate

Il prossimo 24 settembre uscirà nelle librerie ‘Meet Ella: the dog who saved my life’. Un libro, questo, che racchiude una storia molto commovente: la fase depressiva di James, fratello di Kate, e l’arrivo di Ella, la cagnolina che l’ha aiutato ad uscire da questo limbo.

L’intervista/anticipazione di James ai microfoni di Daily Mail, narra di una storia avvincente che già dall’anteprima ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo. Tra le pagine del libro vi è anche una parentesi sulla storia di Kate e William, nonché il segreto di un lutto taciuto sino ad oggi che ha segnato per sempre la vita del Principe.

Il lutto che ha colpito William: il segreto viene a galla

Tra le pagine del libro, James confessa: “William meritava mia sorella? Certo, ma doveva guadagnarsi la mia fiducia”. Un’affermazione che svela un lato protettivo e intimo del fratello minore e nel suo piccolo aggiunge un tassello in più alla complessa relazione tra il Principe e la famiglia Middleton.

Da qui James racconta un episodio significativo: “Un giorno arrivai con la piccola Ella nella casa di famiglia nel Berkshire. William era già una presenza fissa nelle nostre vite, ma né lui né Kate sapevano dell’arrivo di Ella, così ho lasciato che ‘si annunciasse’ da sola. L’ho messa sulla soglia di casa e lei è corsa in cucina per presentarsi a mia sorella e a mio cognato”. Durante quel primo incontro, qualcosa di speciale si è acceso tra William e la cagnolina: “William si è innamorato di lei all’istante: quando la vide per la prima volta rimase davvero colpito. Lui da ragazzo aveva avuto un Labrador nero, Widgeon, e aveva sofferto molto quando era morto”.

La perdita di Widgeon, un lutto personale e mai davvero condiviso pubblicamente, aveva lasciato un segno indelebile nel cuore di William. Come spiega James, questo dolore mai del tutto superato ha trovato una nuova luce grazie all’arrivo di Ella: “William ed Ella erano molto affezionati l’uno all’altra e anche da questo dettaglio e dall’amore che aveva per gli animali ho capito che sarebbe stato l’uomo giusto per Kate“. Il legame tra il Principe e la cagnolina è diventato un rifugio e per questo la sua scomparsa ha colpito molto anche lui.