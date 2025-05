Dimagrire camminando: quanti passi fare al giorno per perdere peso

Se sei stanca dei chili in più e vuoi superare a pieni voti la prova costume, inizia a camminare: ecco quanti passi fare.

L’estate è alle porte e tutti, ora, iniziano a preoccuparsi di quello che sarà il loro aspetto in spiaggia. Svestire i panni invernali per indossare il costume, non è mai semplice.

Anche se siamo a maggio, però, sei sempre in tempo per ritrovare la forma perduta e per sentirti più a tuo agio con te stessa.

Ti basterà iniziare a camminare. Se prendi questa attività seriamente e se fai un determinato numero di passi al giorno, riuscirai davvero a perdere peso. Scopriamone di più insieme.

Perché camminare fa bene

Ad oggi, siamo così presi dalle nostre vite, dagli impegni lavorativi e personali, che dimentichiamo di prenderci cura di noi stessi. Spesso e volentieri, non abbiamo tempo per fare attività fisica, né tantomeno per goderci un pasto sano, preparato con le nostre mani. Le cattive abitudini, dunque, influiscono pesantemente sull’aspetto del nostro corpo e perdere i chili di troppo diventa quasi impossibile. Per rimetterti in forma, infatti, dovresti seguire uno stile di vita sano ed equilibrato, imparando ad ascoltare il tuo corpo e a prenderti una pausa rigenerante, di tanto in tanto.

Tuttavia, sappi che puoi trovare la scusa per camminare in ogni momento della giornata, anche quando stai andando al lavoro. Anziché prendere l’auto o un mezzo di trasporto pubblico, se la distanza non è eccessiva e te lo permette, potresti approfittarne per fare due passi. In questo modo, i muscoli e le ossa ringrazieranno, ma anche il sonno e l’umore godranno dei benefici della camminata. Meglio ancora, poi, se sei in grado di ritagliarti uno spazio da dedicare solamente a questa attività. Indossa la tua tenuta sportiva, metti le cuffie alle orecchie e vai in un luogo che ti trasmette pace e serenità. Così, scaricherai tutta la tensione accumulata durante la giornata e butterai via i chili di troppo. Per farlo, ti basterà fare questo numero di passi, ogni giorno.

Il segreto è nei passi

Mangiare sano, senza ombra di dubbio, è fondamentale per perdere peso, ma anche fare attività fisica lo è. Se non ami andare in palestra e affaticarti troppo, però, potresti iniziare a camminare regolarmente, sfruttando ogni momento libero della tua giornata per mettere in moto i tuoi piedini ed esplorare le zone che circondano casa tua. Per stare bene con te stessa e per perdere effettivamente peso, a lungo andare, dovresti fare circa 20.000 passi al giorno. Sembra un numero enorme e molti ne raccomandano la metà, ma se riesci a spingerti oltre i tuoi limiti sarà tutto di guadagnato. Le tue gambe, alla sera, saranno più stanche, ma il tuo fisico, la circolazione e i muscoli, saranno più forti.

Christine Joisten, specialista in medicina generale, medicina dello sport e medicina nutrizionale, presso la German Sport University di Colonia e Presidente della DGSP, afferma che la raccomandazione dei 10.000 passi al giorno non è altro che il frutto di una campagna di marketing che si diffuse in Giappone, nel 1965. Solo in seguito, le istituzioni sanitarie si sono occupate di verificare se, effettivamente, ci fossero effetti sulla salute. Certo è che raddoppiare i passi raddoppia i benefici. Teoricamente, per un adulto, basterebbero già 7.000 o 8.000 passi per godere di una qualità di vita migliore e ridurre il rischio di mortalità associato a malattie cardiovascolari. Secondo la Joisten, la camminata può essere un esercizio fisico, laddove aumenta la frequenza cardiaca e si riescono a fare 1000 passi in sei minuti. L’Oms, inoltre, afferma che ogni passo conta, quindi non occorre che tutti i passi vengano fatti nello stesso arco di tempo. Ogni volta che ne avrai l’occasione, sgranchisci le gambe e cammina.