Roberto Valbuzzi: quanto costa e cosa si mangia a cena a Crotto Valtellina dal famoso Chef

Vieni a scoprire l’irresistibile menù di Crotto Valtellina: le mani dello chef Valbuzzi serviranno deliziose prelibatezze.

Non serve essere un grande appassionato di cucina, per conoscere Roberto Valbuzzi.

Il suo nome, infatti, non risuona solo tra i fornelli, ma anche tra i vari programmi televisivi che lo hanno visto protagonista.

Forse, però, non tutti sanno che lo chef gestisce il ristorante Crotto Valtellina, che si trova a Malnate e che appartiene alla sua famiglia. Ma, quanto costa mangiare qui? Scopriamo insieme i vari menù e i relativi prezzi.

Roberto Valbuzzi: un nome, una garanzia

Nato a Varese, nel 1989, Roberto Valbuzzi ha saputo fare della sua passione un mestiere. Attaccatissimo alla sua terra, lo chef ha deciso di mettere in piedi un ristorante nel quale proporre piatti tipici del luogo in cui è nato, portando in alto la tradizione e aggiungendo un tocco personale alle preparazioni. Dal 2011, però, si è avvicinato anche al mondo televisivo, partecipando a diversi programmi. Quello che gli ha permesso di raggiungere un successo maggiore è stato Cortesie per gli ospiti, in onda su Real Time.

Qui, l’esperto di cucina, assieme a un’esperta di buone maniere e a un esperto di interior design, si divertiva a giudicare e votare le coppie in gara, analizzando ogni aspetto dei loro menù. Ovviamente, lui di menù ne sa abbastanza, in quanto quelli che propone a Crotto Valtellina sono studiati minuziosamente. Vediamo cosa puoi mangiare e quanto andresti a spendere, se decidessi di andare a cena da Valbuzzi.

I menù di Crotto Valtellina

Nel suo ristorante, Valbuzzi propone due tipologie di menù che, a loro volta, si distinguono tra menù degustazione con bevande e menù degustazione senza bevande. Ovviamente, la scelta delle bevande incluse comporta una maggiorazione di prezzo. Uno dei due menù è il menù degustazione carta storica per due persone, al costo di 200 euro senza bevande e 230 euro con bevande. Questo prevede un tagliere con prodotti tipici di Varese, pizzoccheri, maüsch con fonduta di Bitto della Val Gerola, tzigoiner con patate, torta di grano saraceno con confettura di mirtilli e biscïola con crema alla vaniglia, caffè e grappino al mirtillo freddo.

L’altro menù di Crotto Valtellina, invece, è il menù alla scoperta del territorio per due persone. Anche in questo caso, la formula senza bevande ha un costo pari a 230 euro, mentre quella con bevande costa 260 euro. Il menù è in continuo aggiornamento, tenendo conto degli ingredienti disponibili al momento della degustazione. In linea di massima, però, ti offre radici, con cotture e accostamenti particolari, riso amaro, linguina di salvataggio, anatra, filetto di maiale, zafferano e moscato, caffè e liquore dello chef Valbuzzi. Entrambi i menù sono pensati per due persone e rappresentano anche un’ottima alternativa al classico regalo, per un’occasione importante, un anniversario o per una serata diversa dal solito. Con poco più di 200 euro, potrete gustare i sapori della terra di Roberto, conoscere e assaporare la sua cucina, facendo un viaggio tra i prodotti tipici della sua regione.