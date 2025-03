Esselunga: nuova parafarmacia inaugurata in questa città | Grande successo tra i cittadini

Esselunga dà spazio a una parafarmacia: ecco in quale città è stata inaugurata questa iniziativa, i cittadini sono entusiasti.

L’Esselunga non smette di sorprendere i suoi clienti. La grande catena di supermercati è diventata così famosa, che fare la spesa qui, oramai, va di moda.

Con già 42 parafarmacie all’attivo, Esselunga ha appena deciso di inaugurarne un’altra.

Scopriamo insieme in quale città è stata aperta la nuova parafarmacia. I cittadini sono davvero felici di questa iniziativa.

La forza di Esselunga

Essendo una delle catene di supermercati di maggiore successo, che mette al primo posto l’esperienza del cliente e il piacere di fare la spesa. Grazie a prezzi e sconti senza precedenti, questa società offre prestazioni degne di nota. Ogni settimana, i clienti più affezionati attendono la pubblicazione del volantino, così da scoprire le offerte della settimana.

Dai prodotti alimentari, fino agli elettrodomestici, Esselunga mette a tua disposizione una vasta scelta, a prezzi competitivi. Ma, questa volta, la novità non riguarda le offerte del momento, bensì l’apertura della quarantatreesima parafarmacia della linea. Questa la città coinvolta nell’iniziativa.

Inaugurazione della nuova parafarmacia

Il 28 febbraio scorso, è stata inaugurata la nuova parafarmacia targata Esselunga. Questa volta, la città interessata è Turigliano, a Carrara. Si tratta di un’attività con un vastissimo assortimento, circa 2.500 prodotti, tra farmaci, articoli sanitari, dispositivi medici, ma anche articoli per la cura della persona, integratori. Inoltre, potrai trovare anche prodotti veterinari, per il tuo cucciolo domestico. Persino in questo caso, la società dimostra di avere grande attenzione nei confronti dei suoi clienti, mettendo loro a disposizione un ricco catalogo.

Esselunga continua ad affermarsi come una delle principali realtà italiane nel settore della grande distribuzione. Ad oggi, possiede più di 190 negozi, in gran parte del territorio italiano. Da quel 1957, in cui è stato aperto il primo supermercato, a Milano, Esselunga ne ha fatta di strada e, ora, può vantare un impero. Grazie al suo successo, più di ventottomila persone hanno trovato lavoro. Attualmente, sono oltre i cinque milioni i clienti fidelizzati e i numeri crescono a vista d’occhio, perché la qualità di Esselunga è una delle più imbattibili. Inoltre, con l’iniziativa della parafarmacia, il successo è raddoppiato, perché si offre un servizio completo. Ti basterà recarti presso uno dei punti vendita che possiedono anche una parafarmacia e fare degli acquisti completi, senza perdere altro tempo.