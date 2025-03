ULTIM’ORA SCIENZA, i fisici lo hanno capito: la freccia del tempo non va solo in avanti | Possiamo tornare nel passato

Non crederai a ciò che leggerai qui: la scoperta scientifica del secolo ti investirà con la sua portata rivoluzionaria.

Il tempo è una di quelle cose che affascina e spaventa allo stesso tempo. Scorre, si muove in avanti senza mai fermarsi, e spesso sembra sfuggirci di mano. Ci sono momenti in cui sembra volare, come durante una vacanza o una serata con gli amici, e altri in cui pare non passare mai, come quando siamo bloccati in fila alla posta.

Eppure, il tempo è anche un grande maestro: ci insegna che nulla è eterno, che tutto cambia, e che ogni istante vissuto è prezioso. In fondo, il fascino del tempo sta proprio in questa sua dualità. Lo osserviamo nei ricordi, nelle foto ingiallite, nelle storie raccontate dai nonni.

Ma lo percepiamo anche nella quotidianità, nelle rughe che compaiono sul viso, nelle stagioni che si susseguono senza sosta. E così, mentre siamo presi dalla routine e dagli impegni, raramente ci fermiamo a riflettere su quanto sia incredibile questo flusso continuo, su come ogni secondo che passa sia un tassello in più nella nostra storia personale.

Il tempo nella letteratura

Nella letteratura e nel cinema, il tempo è stato spesso protagonista di grandi storie. Il viaggio nel tempo è un tema affascinante che ha dato vita a capolavori come “Ritorno al futuro”, che ha reso popolare l’idea di modificare eventi passati per cambiare il presente.

Ma ci sono anche opere più recenti, come “Life is Strange”, un videogioco che esplora il concetto di manipolazione del tempo attraverso scelte e conseguenze. Queste storie ci fanno sognare e ci pongono domande profonde: cosa faremmo se potessimo tornare indietro? E se il futuro fosse già scritto?

Viaggiare nel tempo si può

Esquire.com ha diffuso la notizia. E se vi dicessero che passato e futuro sono, in realtà, la stessa cosa? Uno studio recente suggerisce proprio questo: che la distinzione tra passato e futuro potrebbe essere solo una nostra percezione e che, a livello fisico, gli eventi potrebbero scorrere in entrambe le direzioni. Il cuore di questa teoria sta nella dinamica markoviana, un principio secondo cui ogni stato fisico determina il successivo, creando una catena che potrebbe, teoricamente, funzionare anche al contrario.

I ricercatori hanno applicato questa logica a una nube di particelle in espansione con l’universo e hanno scoperto che l’inversione del tempo non cambia il comportamento delle particelle. In parole povere, il tempo potrebbe essere reversibile, almeno a livello subatomico. E non finisce qui. Alcuni scienziati ipotizzano che la simmetria temporale potrebbe esistere se, al momento del Big Bang, fossero nati due universi paralleli, ciascuno con una propria linea temporale. In questo scenario, il nostro concetto di passato e futuro sarebbe solo un’illusione. E tu, che ne pensi?