Eurospin fa piazza pulita tra i ristoranti, “Per 14,99 vi facciamo mangiare tutto che volete per tutto il mese”: dovete scegliere voi il menù

Eurospin sta giocando bene le sue carte, soprattutto a ridosso delle festività pasquali. Scopri che cosa ti perdi.

Pasqua in Italia è molto più di una ricorrenza religiosa: è un evento gastronomico di proporzioni epiche. Dalla colomba al casatiello, dall’agnello al tortano, ogni regione ha la sua tradizione, e ogni famiglia si trasforma in un piccolo ristorante a conduzione familiare.

Ma non finisce qui: oggi ristoranti, agriturismi e trattorie si fanno una vera e propria guerra a colpi di menù pasquali. Ognuno propone la propria esperienza culinaria, con piatti ricercati, ingredienti tipici e promesse di portarti in un viaggio tra i sapori della tradizione.

C’è chi punta tutto sulla cucina regionale, chi fa la rivisitazione gourmet della nonna, chi tira fuori tartufi e champagne come se piovesse. Il risultato? Un menù da cinque portate a pranzo, uno da altre cinque per la grigliata di Pasquetta, e un pancione da competizione.

Noi ci abbuffiamo, loro a digiuno

Le prenotazioni vanno a ruba, le trattorie sono sold out, e i menù? Più che pasquali, sembrano liste della spesa scritte da uno chef affamato. In fondo, si sa: a Pasqua non si bada a spese, almeno per chi può permetterselo. Tra una fetta di pastiera e un bicchiere di spumante, è facile dimenticarsi di chi non ha nemmeno un piatto caldo.

Le feste, purtroppo, mettono in evidenza anche l’altra faccia della medaglia: quella dello spreco. Si cucina troppo, si butta troppo e si consuma in eccesso. E intanto, per strada, i senzatetto e le persone in difficoltà aumentano. Mentre i ristoranti fanno la gara al menù più sontuoso, nessuno si ricorda di chi davvero avrebbe bisogno di un pasto caldo.

Eurospin: mangi bene, spendi poco

Ma c’è chi ha pensato anche a chi vuole festeggiare con dignità, senza dover svuotare il portafoglio. Eurospin, il colosso della spesa intelligente, ha tirato fuori dal cilindro una serie di offerte pasquali che fanno impallidire i menù stellati. Dal 7 al 19 aprile, basta un budget di circa 14 euro per mettere insieme un pranzo completo da re. Il volantino Eurospin.it ha diffuso le info per cui con pochi euro puoi fare il pieno di gusto e qualità.

Qualche esempio? Parmigiano Reggiano a 1,39 euro, spumante Brut a 2,39 euro, ideale per il brindisi; porchetta toscana sempre a 2,39 euro, e addirittura il polpo cotto e tagliato Ondina a 7,99 euro. Per chiudere in bellezza, robiola al tartufo a 1,19 euro. Tutti prodotti che, messi insieme, fanno un figurone sulla tavola e non pesano sulle tasche. Affrettati!