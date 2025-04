“Favorisca patente, libretto e scontrino dell’AL”: 173 euro di multa se non lo avete | Da oggi al posto di blocco lo chiedono a tutti

Le regole stanno cambiando e rischi circa 173 euro di multa solo per questo errore che commetti ogni giorno: ecco di che si tratta

La società moderna corre sempre più veloce e le regole previste dal Codice della strada oltre diventare sempre più severe per qualsiasi tema devono essere conosciute da tutti i lettori nei minimi dettagli, onde evitare multe che porterebbero a farti spendere oltre 200 euro al mese. Andiamo ad analizzare una situazione in cui rischieresti una multa davvero alta per questo errore che, siamo sicuri, commetti spesso.

Proprio perché il mondo corre veloce, siamo sempre pronti a fornirti eventuali novità sotto alcuni temi che si riferiscono all’argomento patente e multe. Infatti, secondo il nuovo Codice della Strada, divenuto molto severo, abbiamo visto come le regole per chi beve o fuma sono diventate più severe e, anche solo per un bicchiere di vino puoi rischiare davvero grosso.

Le cose non sono affatto diverse circa altri temi, e uno in particolare ti lascerà davvero senza parole soprattutto perché è davvero difficile non commetterlo se si ha una vita piuttosto impegnata tra lavori, carriera, hobby e quant’altro.

Infatti, abbiamo deciso di svelarti cosa dice la legge riguardo questo errore che ti costerebbe davvero caro dal punto di vista economico e che potresti evitare se solo lo conoscessi in tempo: andiamo nel prossimo paragrafo a svelarti il tutto nei minimi dettagli.

Rischi una multa se commetti questo errore comune: ecco di che si tratta

Siamo soliti correre troppo durante la nostra giornata lavorativa, tanto da non avere il tempo di pensare a cose che potrebbero essere banali ma mai scontate, soprattutto per il Codice della Strada. Dobbiamo sicuramente dirvi che quest’ultimo ha deciso che rischi una multa salatissima se commetti questa infrazione: stiamo parlando dell’auto sporca, e in particolare ai vetri.

Infatti, avere la buona abitudine di lavare la propria auto, oltre essere una questione di igiene e anche una questione di regole. Se hai i vetri opacizzati per il troppo sporco, potrebbe essere un pericolo per altri automobilisti o i pedoni perché non hai la vista trasparente. Infatti, rischi grosso soprattutto se causi un sinistri per mancanza di vista dovuta alla sporcizia o all’opacizzazione dei vetri.

Cosa rischi

Secondo la legge e il Codice della strada per l’articolo 79 sono previste delle multe davvero salate che vanno da una forbice di 87 euro a un massimo di 344 euro.

Per la targa che non è ben visibile o non si legge bene, invece, puoi rischiare da 42 a 173 euro.