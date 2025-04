Lavoro, questa società assume in tutta Italia: potrebbe proprio fare al caso tuo | Candidati e ti sistemi

Sei alla ricerca di un lavoro? Questo qui potrebbe proprio fare al caso tuo.

Se sei alla ricerca di un lavoro stabile, allora questa opportunità è praticamente perfetta per te.

L’offerta di lavoro presenta, infatti, una caratteristica fondamentale, che la rende appetibile.

Quanto offerto si intende suggellato da un contratto a tempo indeterminato.

Sfortunatamente si tratta di un aspetto non comune: un contratto a tempo indeterminato è la massima aspirazione di tanti lavoratori.

Candidati immediatamente: la posizione è aperta a tantissimi, pochi requisiti e contratto stabile

A diffondere queste offerte di lavoro è l’azienda Sicuritalia, che si occupa di sicurezza in diversi luoghi. In questo caso specifico, l’azienda è alla ricerca di risorse da stanziare presso le stazioni ferroviarie. La posizione è quella di guardia giurata e i posti vacanti da occupare in varie regioni della Penisola: Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Come specificato anche dal sito ItaliaOggi, che spiega nel dettaglio l’offerta di lavoro di Sicuritalia, di 200 posizioni, ben 120 guardie giurate saranno posizionate su Milano.

Le mansioni assegnate alle guardie giurate selezionate saranno da svolgersi in cooperazione stretta con le forze dell’ordine. Tra le attività di sicurezza sussidiaria da svolgere presso le stazioni ferroviarie ci sono: controllo dei titoli di accesso, gestione di segnalazioni di allarme e criticità, protezione degli asset dell’infrastruttura ferroviaria e operazioni anti graffiti dei convogli ferroviari. Ecco quali sono i requisiti necessari per poter accedere alla selezione dell’azienda.

Cercano proprio te, basta avere queste competenze per una vita di lavoro assicurato: realizza i tuoi sogni

La ricerca di Sicuritalia si rivolge a candidati maggiorenni, in possesso di specifiche conoscenze tecniche, requisiti giuridici e psico-attitudinali. Lo specifico di tali requisiti è presente sul sito ufficiale e non solo: a breve, il 16 aprile, ci sarà un evento online nel corso del quale sarà possibile avere a che fare direttamente con i selezionatori di Sicuritalia.

L’evento, in collaborazione con la piattaforma Indeed, si propone di dare a potenziali candidati una panoramica dell’azienda e maggiori informazioni riguardo alla procedura di recruiting e selezione del personale. Ci saranno highlights anche in merito a quanto accadrà una volta assunti: è previsto, tra le altre cose, un percorso di on-boarding che prevede anche corsi di formazione per i neoassunti. Insomma, la posizione lavorativa, almeno sulla carta, sembra quella dei sogni: per partecipare all’evento del 16 aprile basterà accedere tramite la pagina ufficiale dell’azienda.