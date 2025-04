Altro che pensione, io scelgo il FS: ci vado a 63 anni e prendo anche di più | Ho scovato il metodo legalissimo

Novità in tema di pensioni, con un nuovo fondo puoi smettere di lavorare a 63 anni: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori sono sempre curiosi di conoscere le novità che fanno parte del mondo relativo ad un tema sempre più delicato ma che si pone ogni giorno nuovi quesiti: stiamo parlando del tema delle pensioni. Infatti, proprio per questo tema, esistono delle cose che meritano di essere approfondite, come quella che riguarda la pensione anticipata nell’anno corrente, il 2025: andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Gli anni passano, la società si evolve ma l’unico obiettivo di chi per anni ha dedicato la sua vita al lavoro con tantissimo sacrificio, impegno e dedizione, è proprio quello di andare in pensione per godersi la vota, la tranquillità, la famiglia e i nipotini con il quale divertirsi e intrattenersi insieme.

Nonostante questo sia un sogno più che lecito per chi ha dedicato la sua vita al lavoro, niente basta ai problemi che possono crearsi per via dell’età minima pensionabile che di anno in anno prende un’altra piega e aumenta così come aumentano i contributi minimi per effettuare questo passaggio.

Per poter fare determinate cose, oggi, basta conoscere meglio la legge, le novità e tutto quello che il Governo passo per passo, ti pone davanti per essere sempre più pronti ad affrontare il tutto soprattutto con conoscenza.

Pensione anticipata, cosa sta cambiando: ecco ciò che devi sapere

L’assegno sociale è le età minima pensionabile in Italia è arrivata a quella di 67 anni, un’età abbastanza alta rispetto agli altri Paesi che, però, è soggetta a modifiche sostanziali in quanto non mancano le deroghe a riguardo. Infatti, vi sono alcuni fondi speciali che permettono al lavoratore di andare in pensioni prima di questa età soprattutto se si fa riferimento ad una particolare categoria di soggetti lavoratori

Infatti, parliamo di quelli che lavorano nel settore edilizio poiché entra nel settore dei lavori gravosi e, pertanto, i sindacati nel 2018 hanno creato un apposito fondo che prende il nome di Fondo destinato a finanziare il prepensionamento di questi lavoratori che ti permette una serie di benefici: l’integrazione al reddito, la contribuzione volontaria, da richiedere anche contestualmente, l’integrazione della NASpI.

Come fare la domanda

La domanda per accedere deve essere presentata alla Cassa Edile ed è necessario allegare tutta la documentazione necessaria come ad esempio l’Estratto Conto Certificativo INPS.

Una volta fatta questa domanda, i benefici possono essere i seguenti: integrazione al reddito- pagamento mensile, versamenti volontari dei contributi- effettuati ogni trimestre e integrazione alla NASpI- erogazione ogni due mesi.