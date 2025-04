Addio contanti, “dovete pagare con l’EG” | Se non lo avete non comprate manco più pane e latte

Ormai lo hanno deciso: niente più contante. Rassegnati a pagare tutto in modo digitale, da subito

In un mondo sempre più digitalizzato, il rapporto tra denaro e tecnologia sta cambiando radicalmente. Un tempo, il contante era protagonista assoluto della vita quotidiana: lo si usava per pagare un caffè al bar, per fare la spesa, per comprare un giornale.

Oggi, quella realtà sembra sempre più lontana. Carte di credito, bancomat, smartphone, smartwatch e app di pagamento hanno preso il sopravvento. La possibilità di saldare ogni acquisto con un semplice clic o tocco ha modificato profondamente le nostre abitudini.

Anche nei piccoli negozi o nei mercatini, dove un tempo si accettava solo denaro contante, ora si trovano terminali per i pagamenti elettronici. Il boom dell’e-commerce ha accelerato questa trasformazione. Comprare online non è più una tendenza riservata a giovani e appassionati di tecnologia, ma è ormai un comportamento comune a tutte le fasce d’età.

Si acquistano libri, vestiti, elettrodomestici, e anche generi alimentari. I supermercati, infatti, stanno adattando i loro servizi alle nuove esigenze: molti offrono la possibilità di ordinare la spesa online e riceverla direttamente a casa, o di ritirarla in negozio già confezionata. In un contesto simile, la necessità di utilizzare contante si è drasticamente ridotta.

Le banche smantellano gli atm

A conferma di questa tendenza, sempre meno persone si recano agli sportelli bancomat per prelevare denaro. Secondo quanto riportato da recenti analisi, molte banche stanno progressivamente smantellando gli sportelli automatici, in particolare nei piccoli comuni e nelle aree meno popolate.

In alcuni casi, questo genera disagi tra i residenti più anziani o meno avvezzi alle nuove tecnologie, ma le banche giustificano queste scelte con l’effettiva riduzione dell’uso del contante e con la necessità di contenere i costi operativi.

Il numero degli atm presenti sul territorio è in costante calo, e il prelievo di contanti viene ormai considerato un’operazione secondaria. Le istituzioni bancarie preferiscono investire in piattaforme digitali e servizi online, che permettono ai clienti di gestire il proprio denaro direttamente dal telefono o dal computer.

La decisione Ue che cambia le cose

Ma le novità non finiscono qui. L’Unione europea ha annunciato un progetto che potrebbe segnare una svolta storica nel sistema monetario: l’introduzione dell’euro digitale. Questo nuovo strumento, ancora in fase di definizione, non andrà a sostituire l’euro tradizionale, ma lo affiancherà, offrendo una forma di denaro elettronico garantita dalla banca centrale europea. L’obiettivo è duplice: favorire i pagamenti digitali sicuri e veloci, e contrastare l’avanzata delle criptovalute private che sfuggono ai controlli statali.

A quanto pare, l’euro digitale sarà accessibile a tutti i cittadini, senza necessità di conti bancari, e potrà essere utilizzato anche offline. Un’innovazione che promette di rendere il denaro ancora più dematerializzato, spingendo ulteriormente verso un futuro senza contanti. Un cambiamento epocale che, nel giro di pochi anni, potrebbe ridisegnare completamente il nostro rapporto con il denaro.