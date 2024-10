Fine settimana sotto l’acqua: allerta massima se vivi in queste zone dell’Italia | Le previsioni degli esperti

Non fate progetti per il fine settimana: in queste zone d’Italia è previsto l’ennesimo ciclone con venti e piogge abbondanti

L’autunno è arrivato e moltissime zone d’Italia hanno già dovuto affrontare le ondate di freddo gelido e le piogge abbondanti.

Anche per questo weekend non c’è tregua ed è bene non fare particolari progetti poichè l’Italia sarà colpita dall’ennesima ondata di maltempo.

L’anticiclone continua a scontrarsi con le correnti d’aria instabile che comprometteranno le condizioni metereologiche di questo fine settimana.

In particolare saranno colpite alcune zone del Bel Paese e l’ultimo weekend di ottobre sarà caratterizzato da un ciclone con forti piogge e raffiche di vento.

Weekend sotto l’acqua: scatta l’allerta degli esperti

Il quadro meteorologico previsto per l’ultimo weekend di ottobre sarà decisamente instabile e con ondate di maltempo in moltissime zone della penisola. Gli esperti hanno già diffuso la notizia e l’allerta deve essere massima già in questo venerdì 25 ottobre

Anche le temperature subiranno delle discese improvvise, segnando l’inizio di un inverno decisamente rigido. La nazione inizierà a percepire le prime ondate di freddo ed è consigliabile iniziare a prepararsi per affrontare al meglio le temperature in calo.

Massima allerta per queste zone d’Italia: weekend all’insegna del maltempo

L’ultimo weekend di ottobre sarà caratterizzato da ondate di maltempo in gran parte d’Italia, con concentrazioni maggiori in alcune zone della penisola. L’anticiclone che ha cercato di stabilizzarsi sul Mar Mediterraneo, continua a scontrarsi con ondate di aria instabile causando forti piogge, raffiche di vento e possibili allagamenti. È in arrivo un vortice ciclonico, come confermato dal sito web “meteogiornale.it“, che provocherà un peggioramento graduale delle condizioni climatiche.

Le prime zone a risentire di questo cambio di temperature saranno quelle del Nord e Centro Italia. Le piogge saranno sparse in tutta la zona e si intensificheranno nel corso del fine settimana. Nel weekend, un ulteriore depressione formatasi sulle Baleari si abbatterà sulla penisola, modificando drasticamente le temperature. Sarà necessario prepararsi a delle forti perturbazioni e possibili alluvioni soprattutto nelle aree esposte a ovest come la Toscana e la Sardegna.

Per il Sud Italia, invece, la situazione è ben differente poichè saranno meno esposte al maltempo. L’afflusso di correnti calde di scirocco manterranno le temperature elevate rendendo le giornate più piacevoli. Le condizioni potrebbero variare in base alla traiettoria del ciclone, ma le zone tirreniche resteranno quelle più a rischio.