Allarme tra i bambini: uno dei loro giocattoli più amati è pericoloso | Se lo avete in casa dovete buttarlo via subito

Questo giocattolo può essere estremamente pericoloso per il tuo bambino: la nota del Ministero parla chiaro

La sicurezza pubblica è uno dei temi più delicati a cui il Ministero pone la massima attenzione, ma soprattutto quando si parla di bambini la vigilanza delle Autorità è ancor più rigida.

L’obiettivo è quello di tutelare i cittadini da eventuali rischi derivanti dai prodotti in commercio che possono essere contaminati da batteri o da sostanze chimiche e nocive.

Spesso può capitare che i prodotti in vendita possano essere potenzialmente pericolosi per chiunque ne venga a contatto. Questi rischi, però, non sono limitati ai prodotti alimentari.

Con una nota ufficiale, il Ministero della Salute ha allertato migliaia di famiglie a causa di giocattoli molto amati dai bambini che potrebbero causare gravi conseguenze.

La salute del tuo bambino potrebbe essere a rischio

Proteggere i propri bambini è uno dei compiti più impegnativi che un genitore possa svolgere, poichè i rischi possono essere infiniti e provenire anche da contesti inaspettati. Un allarme diffuso dal Ministero mette in guardia migliaia di famiglie su un determinato giocattolo che potrebbe causare gravi conseguenze per i bambini.

Un giocattolo che non è conforme alle regole di sicurezza potrebbe essere altamente dannoso per i bimbi. La vigilanza da parte delle Autorità preposte è sempre massima quando si parla di minori e anche in questa occasione, il Governo ha provveduto al ritiro di un prodotto dal mercato a causa di una sostanza altamente nociva rilevata sul gioco.

Allarme dal Ministero: questo giocattolo è pericoloso per i bambini

Il Ministero della Salute ha il compito principale di tutelare la salute pubblica e di vigilare che i prodotti in vendita rispettino le norme di sicurezza ed igiene. Nel momento in cui queste leggi di conformità non vengono rispettate, le Autorità provvedono a comunicare istantaneamente il pericolo ad ogni acquirente tramite delle note ufficiali pubblicate sul sito web “www.salute.gov.it“. Con un richiamo emesso in data 16 ottobre 2024, il Governo ha allertato migliaia di famiglie su un giocattolo molto amato dai bambini, ma anche estremamente pericoloso.

Si tratta del gioco “Slime Fango fiocco di neve art 930B” del marchio Mile confezionato in una scatola in plastica con un coperchio, come comunicato nella nota ufficiale del Ministero. Sul gioco è stata rilevata un’alta quantità di bolo, ovvero una sostanza chimica che è altamente nociva se l’esposizione è prolungata. Le autorità hanno quindi disposto il divieto di vendita dal 10/10/24 dei prodotti che riportano questi riferimenti: Art 930B, codice a barre 6923292216918, Lotto 2022-07.