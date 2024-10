Gli esperti lo confermano: usi questo prodotto tutti i giorni e metti a rischio la tua salute | Al suo interno qualcosa di spaventoso

Lo usi tutti i giorni, ma non conosci i numerosi rischi che presenta: fai sempre attenzione all’etichetta, lo rivela uno studio.

Sono molti i prodotti che utilizziamo nella quotidianità, ma di cui non conosciamo l’esatta composizione: uno in particolare si rivela essere potenzialmente pericoloso.

La gamma di prodotti in vendita per la cura della persona è sempre più ampia, anche grazie alla promozione pubblicitaria. I consumatori, infatti, sono spesso confusi, e scelgono di fidarsi di consigli di influencer, oppure tendono ad acquistare l’oggetto più economico.

Bisognerebbe, invece, basare le scelte di acquisto su informazioni fornite dagli esperti, specie quando si tratta di cura della persona: questo prodotto è stato fortemente criticato.

Cura di sé ma con una consapevolezza in più: gli studi lo dicono

A destare l’interesse degli esperti tra i prodotti pensati per la persona c’è il deodorante, utilizzato tutti i giorni – o quasi – dai consumatori. I brand che si occupano della produzione e della vendita di deodoranti sono moltissimi, ma ciò che ha iniziato a preoccupare i consumatori dopo i risultati degli ultimi dati in merito è la loro composizione.

Infatti, alcuni esperti del settore hanno preso in mano la situazione svolgendo una indagine sui deodoranti più comuni o delle marche più conosciute: nello specifico sono stati esaminati 39 deodoranti roll-on, acquistati in vari tipi di negozi, tra farmacie a supermercati. Nonostante le indicazioni sulle etichette e alcune diciture, e persino, in 15 casi, l’indicazione di “prodotto naturale”, chi si è occupato delle analisi ha trovato un componente molto rischioso.

Metallo tra i componenti: tutti i rischi

Il test comparativo è stato condotto dalla rivista dei consumatori tedeschi Öko-Test, la cui ricerca si è basata su test di laboratorio, controllo delle dichiarazioni pubblicitarie e l’analisi degli imballaggi utilizzati. Ne è venuta fuori una classifica basata su diversi parametri nella quale due casi sono evidenziati per potenziali pericoli: in uno dei campioni è stata riscontrata la presenza di formaldeide, sostanza vietata dalle normative, mentre in diversi altri casi sono state rinvenuti componenti dannosi nonostante le dichiarazioni pubblicitarie che indicavano l’opposto.

Guardando la classifica stilata alla fine della ricerca, tra i deodoranti meno efficaci ci sarebbero Dove Original 48h, il Rexona Flower Fresh 48h, il Vichy Deodorante Mineral 48h, l’Avène Body 24h e il Nivea Original Care 0% 48h. Al top della classifica, invece, si riscontra la presenza di prodotti di marchi tedeschi.