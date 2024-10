Allarme listeria in tutti i supermercati: è corsa contro il tempo per portare via questo prodotto | È vietato mangiarlo

Se hai comprato questo prodotto, gettalo immediatamente: potrebbe essere molto pericoloso per la tua salute

La sicurezza alimentare è uno degli aspetti più importanti su cui si focalizza il Ministero della Salute con l’obiettivo di tutelare i cittadini ed i consumatori.

In commercio ci sono centinaia di prodotti che ogni giorno finiscono sulle tavole degli italiani, ma è fondamentale che questi alimenti rispettino le norme di conformità.

Gli Operatori del settore alimentare (OSA) hanno il compito di vigilare sui prodotti in vendita e devono tempestivamente informare i clienti qualora un alimento non sia conforme alle regole di sicurezza e ritirarlo dal mercato.

Nel caso in cui la merce è stata già venduta al consumatore, l’autorità ha il compito di pubblicare un richiamo per avvertire gli acquirenti del potenziale pericolo.

Il richiamo su un prodotto amato da tutti

Il Ministero della Salute deve obbligatoriamente avvertire i consumatori dei pericoli derivanti dai prodotti alimentari. Può capitare che un prodotto alimentare sia contaminato da agenti esterni, nella maggior parte dei casi si tratta di batteri che sono estremamente pericolosi per l’organismo. Tra gli agenti patogeni più pericolosi c’è la listeria che provoca malattie anche molto pericolose.

Con una nota ufficiale pubblicata sul sito del Governo ed emessa in data 15 ottobre 2024, le autorità preposte hanno diffuso il richiamo per un prodotto molto amato dagli italiani. La tutela della salute pubblica è l’obiettivo primario del Ministero ed il richiamo è una misura preventiva per proteggere ogni consumatore da rischi potenzialmente gravi.

Allarme per questo prodotto: contaminato da Listeria Monocytogenes

Nei supermercati scatta l’allarme Listeria: si tratta di un agente patogeno che contamina gli alimenti e può essere molto pericoloso per la salute dei consumatori. Il Ministero della Salute è intervenuto con delle misure precauzionali per evitare il consumo di un prodotto molto amato dagli italiani, ma che potrebbe rivelarsi pericoloso per le donne incinte, per gli anziani o per i bambini.

Come riporta la nota ufficiale emessa in data 15/10/2024 pubblicata sul sito web “salute.gov.it“, il Ministero chiede di non consumare il salame adorino prodotto da “La Bottega di Adò srl” nello stabilimento di Via Nerino Garbuio snc. Si tratta del salame da circa 300g con il lotto di produzione 2401203. La possibilità di contaminazione con la Listeria ha portato le Autorità ad emettere immediatamente un richiamo per questo prodotto e si invitano tutti gli acquirenti a non consumare l’alimento.